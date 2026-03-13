Somente nas últimas 24 horas, foram registrados 51 milímetros de chuva, na região da Roseira, volume considerado significativo e que mantém as equipes da Prefeitura em estado de atenção.

Em se tratando de chuva, Jundiaí alcançou um recorde nesta sexta-feira (13). É que de 1° de março até hoje a Defesa Civil registrou um acumulado de 188 milímetros de chuva no município, índice que ultrapassa os 160 milímetros registrados em todo o mês de março de 2025.

Para minimizar os impactos das chuvas intensas, a Prefeitura mantém o trabalho integrado da força-tarefa composta pela Defesa Civil Municipal, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT), Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), Divisão Florestal da Guarda Municipal da Secretaria de Segurança Pública (SMSP) e Corpo de Bombeiros.

“Mesmo com volumes de chuva elevados neste início de março, o município tem conseguido responder de forma mais eficiente graças ao trabalho preventivo realizado ao longo do último ano e atuação integrada das equipes. Seguimos monitorando as condições climáticas e orientando a população”, explicou o coordenador da Defesa Civil, coronel Gimenez.

A Defesa Civil reforça que a população deve ficar atenta às condições do tempo e evitar áreas de risco durante períodos de chuva intensa e, em casos de emergência, acionar um dos telefones abaixo: