A Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL) de Jundiaí realiza no dia 21 de março uma seletiva de futebol feminino para formação do Time Jundiaí. A avaliação destinada a atletas com idade de 12 a 17 anos – nascidas entre 2009 e 2014 - ocorrerá às 9h, no campo do CECE José Pedro Raymundo, na Vila Rio Branco.
As vagas são limitadas e as inscrições, gratuitas, estarão abertas até o dia 18 de março e podem ser feitas on-line CLICANDO AQUI. As candidatas devem chegar ao local da seletiva com 15 minutos de antecedência, trajando roupa adequada para a prática esportiva e apresentando um documento oficial com foto.
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As participantes selecionadas serão convidadas a integrar o Time Jundiaí e poderão representar a cidade em campeonatos oficiais. As novas atletas farão parte do programa ‘Esporte Campeão’, da SMEL, que propicia a prática regular e sistematizada da modalidade. O programa ainda estimula o desenvolvimento técnico, o respeito, a disciplina, o trabalho em equipe e a vivência esportiva competitiva de forma orientada e saudável.
O CECE José Pedro Raymundo fica na rua Tiradentes, 50, na Vila Rio Branco.