A Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL) de Jundiaí realiza no dia 21 de março uma seletiva de futebol feminino para formação do Time Jundiaí. A avaliação destinada a atletas com idade de 12 a 17 anos – nascidas entre 2009 e 2014 - ocorrerá às 9h, no campo do CECE José Pedro Raymundo, na Vila Rio Branco.

As vagas são limitadas e as inscrições, gratuitas, estarão abertas até o dia 18 de março e podem ser feitas on-line CLICANDO AQUI. As candidatas devem chegar ao local da seletiva com 15 minutos de antecedência, trajando roupa adequada para a prática esportiva e apresentando um documento oficial com foto.

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