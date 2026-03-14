15 de março de 2026
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Homem é preso por agressão durante visita para buscar pertences

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O marido foi preso em flagrante por violência doméstica
O marido foi preso em flagrante por violência doméstica

Um homem suspeito de agredir a esposa, de quem está em processo de separação, e também de ofender a avó dela, foi preso na tarde desta sexta-feira (13), no bairro Vianelo, em Jundiaí. A prisão foi realizada por policiais militares da 1ª Companhia do 11º Batalhão.

Segundo relato da vítima aos policiais, o marido - que já não reside mais na casa por causa do processo de separação - foi até o imóvel para retirar alguns pertences. No local, ele teria passado a ofender a avó da mulher, o que levou a vítima a intervir pedindo que ele se acalmasse e parasse com os xingamentos.

De acordo com a vítima, o pedido de calma teve efeito contrário. O homem começou a ofendê-la também e, em seguida, a empurrou. Na sequência, ele ainda desferido um soco no pescoço dela.

O suspeito foi detido pelos policiais e encaminhado ao Plantão Policial de Jundiaí, onde o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante por violência doméstica.

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