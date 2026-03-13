A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), está com inscrições abertas para as aulas de basquete masculino do Time Jundiaí. Crianças e jovens com idade entre 8 e 15 anos podem participar. As vagas são limitadas.
As aulas ocorrem duas vezes por semana no ginásio do CECE Antônio Ovídeo Bueno, na Vila Liberdade. Os interessados podem garantir seus lugares nas comparecendo pessoalmente ao centro esportivo, nos dias e horários das aulas.
LEIA MAIS:
Crianças e adolescentes com idade de 8 a 12 anos praticarão o esporte às segundas e quartas-feiras, das 14h30 às 15h30, com o professor Leonel. Já os jovens entre 12 e 15 anos terão aulas com o professor Edson Mina às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 19h30.
“Estas aulas fazem parte do programa ‘Escola de Esporte’ para crianças e adolescentes em fase de iniciação esportiva, que gostam do basquete e querem praticar a modalidade”, destaca a diretora do Departamento de Esporte de Formação e Rendimento da SMEL, Eliana Cristina da Silva.
O CECE Antônio Ovídeo Bueno fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, s/n°, na Vila Liberdade. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4589-6940.