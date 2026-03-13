As aulas ocorrem duas vezes por semana no ginásio do CECE Antônio Ovídeo Bueno, na Vila Liberdade. Os interessados podem garantir seus lugares nas comparecendo pessoalmente ao centro esportivo, nos dias e horários das aulas.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), está com inscrições abertas para as aulas de basquete masculino do Time Jundiaí. Crianças e jovens com idade entre 8 e 15 anos podem participar. As vagas são limitadas.

Crianças e adolescentes com idade de 8 a 12 anos praticarão o esporte às segundas e quartas-feiras, das 14h30 às 15h30, com o professor Leonel. Já os jovens entre 12 e 15 anos terão aulas com o professor Edson Mina às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 19h30.

“Estas aulas fazem parte do programa ‘Escola de Esporte’ para crianças e adolescentes em fase de iniciação esportiva, que gostam do basquete e querem praticar a modalidade”, destaca a diretora do Departamento de Esporte de Formação e Rendimento da SMEL, Eliana Cristina da Silva.

O CECE Antônio Ovídeo Bueno fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, s/n°, na Vila Liberdade. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4589-6940.