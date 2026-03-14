Com o objetivo de melhorar a fluidez do tráfego e aumentar a segurança viária, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), realizará a partir deste sábado (14) alterações no trânsito no bairro Anhangabaú. As modificações terão validade até o dia 20 de março.

A rua José Bonifácio de Andrade e Silva passará a operar em mão única de direção no trecho entre avenida Dr. Sebastião Mendes da Silva e a Travessa Machado de Assis, com sentido de fluxo para a travessa Machado de Assis - etapa 1. Um circuito em mão única também será criado na triangulação formada no encontro da rua Hans Staden, avenida Dr. Sebastião Mendes da Silva e rua José Bonifácio de Andrade e Silva - etapa 2. A avenida Dom Pedro I terá o sentido duplo mantido.

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