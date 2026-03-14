O Paulista venceu o União São João de Araras, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, na tarde deste sábado (14), por 3 a 0, com gols de Christopher, Jeferson (de pênalti) e Mateus Arcanjo. O resultado deixa o Galo com 20 pontos, mas ainda fora do G8 da Série A3 do Campeonato Paulista, grupo que avança à próxima fase. O time só saberá sua real situação, ao final da rodada, que se encerra neste domingo (15).

Paulista e União fizeram um bom primeiro tempo, apesar da dificuldade de jogar futebol em um campo que mais parecia um pasto, enlameado em alguns pontos e repleto de buracos. Foi esse o palco do jogo decisivo para o Galo, que precisava vencer para continuar sonhando.

O Galo resolveu o primeiro tempo em apenas 20 segundos de jogo. Após uma ligação direta e bate rebate, a bola foi lançada para Christopher que saiu cara a cara com o goleiro e abriu o placar - ainda no primeiro tempo o atacante tomou um amarelo infantil e deixou o time 'na mão' na última e decisiva rodada, no próximo sábado, às 18h, contra o Catanduvense, em Catanduva. O time também não poderá contar com Miguel Dias, que também levou o terceiro amarelo.