O Museu Histórico e Cultural de Jundiaí, no Solar do Barão, recebe entre os dias 21 de março e 16 de maio a exposição “Através dos Trilhos”, da artista visual Giovana Lopes. A mostra apresenta o resultado de uma pesquisa artística iniciada em 2020, construída a partir da observação do espaço urbano da cidade.

O projeto começou com investigações realizadas em trilhos de trem e, ao longo do processo, foi se expandindo para outros pontos marcantes da paisagem ferroviária de Jundiaí, como a Estação Ferroviária e o Espaço Expressa. A partir desses cenários, surgiram novos elementos que passaram a compor o trabalho, como janelas, vagões, ruínas e as relações entre o ambiente natural e o urbano.

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