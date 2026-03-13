O Museu Histórico e Cultural de Jundiaí, no Solar do Barão, recebe entre os dias 21 de março e 16 de maio a exposição “Através dos Trilhos”, da artista visual Giovana Lopes. A mostra apresenta o resultado de uma pesquisa artística iniciada em 2020, construída a partir da observação do espaço urbano da cidade.
O projeto começou com investigações realizadas em trilhos de trem e, ao longo do processo, foi se expandindo para outros pontos marcantes da paisagem ferroviária de Jundiaí, como a Estação Ferroviária e o Espaço Expressa. A partir desses cenários, surgiram novos elementos que passaram a compor o trabalho, como janelas, vagões, ruínas e as relações entre o ambiente natural e o urbano.
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“A pesquisa começou de forma muito intuitiva, observando os trilhos e pensando nas histórias e caminhos que passam por eles”, explica Giovana Lopes. “Com o tempo, percebi que outros elementos também faziam parte dessa paisagem e dessa memória da cidade. As janelas, os vagões e até as ruínas começaram a aparecer no meu trabalho como fragmentos dessa relação entre o urbano e o natural”.
A exposição reúne diferentes produções resultantes desse processo investigativo, incluindo obras em xilogravura e carimbos de borracha. O público também poderá conferir séries, peças únicas e livros de artistas desenvolvidos ao longo da pesquisa.
Outro destaque da mostra é a presença de trabalhos produzidos em oficinas conduzidas pela artista com estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Professora Cecília Rolemberg Porto Guelli. “Foi uma experiência muito rica compartilhar o processo criativo com os estudantes. Muitos deles também passaram a olhar para a cidade de outra forma, percebendo detalhes e estruturas que antes passavam despercebidos”, comenta a artista.
Como parte da programação, o público poderá participar de uma estação de carimbagem, onde visitantes terão a oportunidade de criar suas próprias composições artísticas utilizando carimbos de borracha com desenhos variados e formas geométricas. A atividade terá uma mesa aberta e rotativa, permitindo a participação espontânea ao longo do período programado.
As sessões da estação de carimbagem acontecerão nas seguintes datas:
- 21 de março, das 10h às 12h;
- 11 de abril, das 10h às 11h;
- 16 de maio, das 10h às 11h.
As atividades contarão com acessibilidade em Libras, com mediação da intérprete Lara Dário. O projeto conta com apoio do Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio do Edital nº 17/2024 – PNAB Projetos.
Serviço:
Exposição: Através dos Trilhos
Artista: Giovana Lopes
Visitação: 21 de março a 16 de maio
Abertura: 21 de março, às 10h
Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Endereço: Rua Barão de Jundiaí, 762 – Centro, Jundiaí (SP)