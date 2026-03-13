A exposição apresenta trabalhos dos fotógrafos Beto Silvestre, Bruno Militelli, Daniel Santos e Heidi Amstalden, artistas convidados desta edição. As obras exploram diferentes interpretações visuais sobre o conceito de movimento, revelando desde registros de instantes efêmeros até composições que dialogam com luz, tempo e deslocamento.

O Museu FAMA, localizado no centro histórico de Itu, dentro do complexo da antiga Fábrica São Pedro, realiza nos dias 13, 14 e 15 de março a mostra fotográfica FAMA Arte & Vinho – ‘Movimento’. A iniciativa reúne fotografia autoral e uma experiência gastronômica especialmente pensada para o público.

Além da exposição fotográfica, o evento oferece uma experiência gastronômica que reforça a proposta sensorial da iniciativa. Os visitantes poderão participar de degustações de vinhos e queijos regionais, criando um ambiente de convivência que une arte, sabores e encontros culturais. A proposta é que o público possa apreciar as obras enquanto desfruta de uma experiência que valoriza também a produção gastronômica local.

A mostra integra o programa FAMA Arte & Vinho, iniciativa do Museu que busca promover encontros entre arte contemporânea, público e experiências culturais em ambientes históricos.

Segundo a presidente do Instituto Fábrica São Pedro e do Museu FAMA, Sandra Senamo, a proposta é ampliar as formas de aproximação do público com a arte. “Queremos que as pessoas vivenciem a arte de forma mais ampla, não apenas olhando uma obra, mas permanecendo no espaço, conversando, degustando e criando conexões. A fotografia dialoga muito bem com essa proposta de encontro, e a experiência com vinhos e queijos ajuda a transformar a visita em um momento especial de convivência cultural”, conclui.