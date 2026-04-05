05 de abril de 2026
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JUNDIAÍ

'Falso motoboy' abandona moto e mochila com drogas após fuga

Por Redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Moto e drogas foram apreendidas pela Guarda Municipal
Moto e drogas foram apreendidas pela Guarda Municipal

Na manhã deste domingo (5), uma equipe da Guarda Municipal de Jundiaí apreendeu diversas porções de entorpecentes após um "falso motoboy" abandonar uma mochila, na Vila Aparecida, em Jundiaí. A ação aconteceu durante patrulhamento no bairro.

Os agentes avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta, portando uma mochila utilizada por entregadores. Ao perceber a presença da viatura, porém, o suspeito fugiu e desobedeceu à ordem de parada, algo que motivou o acompanhamento do suspeito pelas ruas do São Camilo.

Sem chances de escapar com a motocicleta, o indivíduo abandonou o veículo e a mochila, fugindo a pé por uma viela. Apesar das buscas, ele não foi localizado. No interior da mochila, os guardas encontraram diversas porções de entorpecentes. A motocicleta e as drogas foram apreendidas.

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