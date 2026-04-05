Na manhã deste domingo (5), uma equipe da Guarda Municipal de Jundiaí apreendeu diversas porções de entorpecentes após um "falso motoboy" abandonar uma mochila, na Vila Aparecida, em Jundiaí. A ação aconteceu durante patrulhamento no bairro.

Os agentes avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta, portando uma mochila utilizada por entregadores. Ao perceber a presença da viatura, porém, o suspeito fugiu e desobedeceu à ordem de parada, algo que motivou o acompanhamento do suspeito pelas ruas do São Camilo.

Sem chances de escapar com a motocicleta, o indivíduo abandonou o veículo e a mochila, fugindo a pé por uma viela. Apesar das buscas, ele não foi localizado. No interior da mochila, os guardas encontraram diversas porções de entorpecentes. A motocicleta e as drogas foram apreendidas.