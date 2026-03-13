Para muitas pessoas, principalmente para quem mora em áreas de risco, a estiagem já é muito aguardada em Jundiaí e região. Nesta semana, não houve dia sem chuva na cidade, mas essa sequência deve ser interrompida em breve. Deste fim de semana até o fim da próxima semana, a tendência é de que o tempo fique firme e o sol saia de trás das nuvens.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região já não está na área de perigo relacionada ao volume de chuvas. A previsão meteorológica do Climatempo aponta sol neste sábado (14), com temperaturas entre 16°C e 26°C. No domingo (15), pode chover rapidamente, mas sem grande volume, e a tempeartura máxima deve subir para 28°C.

De segunda (16) a quarta (18), o tempo deve ficar firme e a chuva volta na quinta (19), se estendendo para o fim de semana. O acumulado tende a ser relevante, mas não como o observado em Jundiaí nos últimos dias. Depois disso, a tendência é de que o mês de março tenha menos chuva até o fim. Oficialmente, o verão termina no dia 20 de março, sexta-feira da próxima semana.