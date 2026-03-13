Para muitas pessoas, principalmente para quem mora em áreas de risco, a estiagem já é muito aguardada em Jundiaí e região. Nesta semana, não houve dia sem chuva na cidade, mas essa sequência deve ser interrompida em breve. Deste fim de semana até o fim da próxima semana, a tendência é de que o tempo fique firme e o sol saia de trás das nuvens.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região já não está na área de perigo relacionada ao volume de chuvas. A previsão meteorológica do Climatempo aponta sol neste sábado (14), com temperaturas entre 16°C e 26°C. No domingo (15), pode chover rapidamente, mas sem grande volume, e a tempeartura máxima deve subir para 28°C.
De segunda (16) a quarta (18), o tempo deve ficar firme e a chuva volta na quinta (19), se estendendo para o fim de semana. O acumulado tende a ser relevante, mas não como o observado em Jundiaí nos últimos dias. Depois disso, a tendência é de que o mês de março tenha menos chuva até o fim. Oficialmente, o verão termina no dia 20 de março, sexta-feira da próxima semana.
Com este tempo, porém, muita gente tem se questionado se o outono chegou mais cedo neste ano. Na verdade, ainda segundo o Climatempo, uma combinação de fatores explica a queda de temperatura em áreas do Sul e do Sudeste e uma frente fria atípica tem importância especial.
No início da segunda semana de março de 2026, uma frente fria avançou pela costa do Sul e do Sudeste, com força acima do normal para março. Esta frente fria trouxe uma massa de ar frio forte para esta época do ano. Os ventos úmidos e frios desta massa de ar frio persistiram por vários dias sobre o Sul e o Sudeste e ajudaram a baixar a temperatura, combinado com o excesso de nuvens e a chuva frequente.
A tendência, agora, porém, é de aquecimento no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil durante a última semana do verão e na primeira semana do outono de 2026, com o afastamento do ar polar e a diminuição da chuva. O outono deve começar abafado e com pancadas de chuva na maior parte do país.