Escolas da rede pública de ensino de Jundiaí que atendem crianças de 2° ano do Ensino Fundamental tem até o dia 26 de março para aplicarem a Avaliação da Fluência Leitora, primeira edição de 2026. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) deu início nesta semana à aplicação do teste e prevê que mais de 460 mil alunos das 645 cidades paulistas sejam avaliados. A avaliação é essencial para que a secretaria estabeleça ações para favorecer a alfabetização das crianças até o fim do ano letivo.
O objetivo da Avaliação da Fluência Leitora é identificar possíveis lacunas no processo de alfabetização. São observados o entendimento de palavras, palavras desconhecidas e textos adequados à etapa escolar, a partir da habilidade, fluidez e ritmo de leitura. Para a avaliação, a Educação concede acesso dos professores ao aplicativo exclusivo do CAEd (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação). O app grava a leitura dos alunos e agiliza o acesso aos resultados.
LEIA MAIS:
São consideradas leitoras fluentes as crianças que conseguem ler entre 45 e 60 palavras corretamente no decorrer de um minuto, entre 28 e 40 palavras desconhecidas e atingem 97% de precisão na leitura de palavras existentes em um texto.
O que é o Alfabetiza Juntos SP
A prova integra uma série de ações do Governo do Estado no programa ‘Alfabetiza Juntos SP’, que tem como meta alcançar 90% de alunos leitores até os 7 anos de idade. Uma mesma avaliação como essa, no final do ano letivo, permite à Seduc-SP aferir o avanço das crianças ao longo do ano. Os resultados mais recentes apontam que mais de 76% das crianças encerraram o ano letivo de 2025 sabendo ler no estado.
O ‘Alfabetiza Juntos SP’, em colaboração com os municípios, visa garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas na idade certa, ou seja, até o final do 2º ano do ensino fundamental. Ele implementa estratégias como formação continuada para professores, apoio pedagógico e financeiro aos municípios, fornecimento de material didático, uso de tecnologia e avaliação para monitorar o desenvolvimento dos alunos.
Por meio do ‘Alfabetiza Juntos SP’, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo apoia escolas estaduais e municípios paulistas no cumprimento das metas de alfabetização, com ações como:
- Avaliação da Fluência Leitora, presente em 100% dos municípios;
- Materiais de apoio ao Currículo Paulista: adotado em 572 municípios;
- Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo): adotado por 100% dos municípios -paulistas;
- Plataforma de leitura Elefante Letrado, adotada por 510 municípios;
- Formação de professores: alcançou 636 municípios, 61,9 mil professores e 8.300 gestores municipais, além dos profissionais da rede estadual de ensino; e
- Matific, plataforma para apoiar o aprendizado de matemática, disponível para 275 cidades paulistas.