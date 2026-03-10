Escolas da rede pública de ensino de Jundiaí que atendem crianças de 2° ano do Ensino Fundamental tem até o dia 26 de março para aplicarem a Avaliação da Fluência Leitora, primeira edição de 2026. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) deu início nesta semana à aplicação do teste e prevê que mais de 460 mil alunos das 645 cidades paulistas sejam avaliados. A avaliação é essencial para que a secretaria estabeleça ações para favorecer a alfabetização das crianças até o fim do ano letivo.

O objetivo da Avaliação da Fluência Leitora é identificar possíveis lacunas no processo de alfabetização. São observados o entendimento de palavras, palavras desconhecidas e textos adequados à etapa escolar, a partir da habilidade, fluidez e ritmo de leitura. Para a avaliação, a Educação concede acesso dos professores ao aplicativo exclusivo do CAEd (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação). O app grava a leitura dos alunos e agiliza o acesso aos resultados.

LEIA MAIS: