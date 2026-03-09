Proprietários de veículos emplacados no Estado de São Paulo devem realizar o pagamento da terceira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 neste mês. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) retoma na próxima quinta-feira (12) o calendário de vencimentos de acordo com o final de placa dos veículos.

Os contribuintes devem ficar atentos às datas de vencimento para evitar juros e multa. Quinta vence o prazo para os veículos com placa final 1. Já na sexta-feira (13) é a vez dos que possuem placas de final 2. O calendário do IPVA 2026 segue até dia 23, quando encerra o prazo para os veículos com final 0. Vencimentos que ocorram em finais de semana ou feriados tem até o próximo dia útil para efetivação do pagamento.

