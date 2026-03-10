10 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
TRÁFICO

Homem é preso cultivando maconha em seu apartamento em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
JORNAL DE JUNDIAÍ
As plantas da droga foram apresentadas na delegacia
Guardas municipais de Apoio Tático prenderam um homem por tráfico de drogas, no residencial Tupi 1, na região do Jardim Tamoio, em Jundiaí, na manhã desta terça-feira (10), suspeito de cultivar plantas de maconha em seu apartamento.

Os GMs Zarantonello, Fialho e Franciane, e Molero, Honório e Aparecido estavam pelo Tamoio, quando receberam informações sobre uma plantação de maconha em um apê.

Chegando ao local, os agentes se depararam com uma planta em um vaso no corredor, na porta do apartamento. Já no interior do imóvel, foram localizadas mais plantas em vasos.

O proprietário foi detido e a perícia técnica foi acionada.

A ocorrência está em andamento.

