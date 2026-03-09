09 de março de 2026
CONFRATERNIZAÇÃO

Sogra é presa por racismo: 'macaco' e 'pretinho careca'

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
DIVULGAÇÃO / ILUSTRAÇÃO
O caso aconteceu durante uma festa em Várzea Paulista

Uma mulher foi presa por racismo na noite deste domingo (8), durante uma confraternização familiar na Vila Real, em Várzea Paulista. Segundo a vítima, que é genro da suspeita, ela o chamou de “macaco”.

A Polícia Militar foi acionada inicialmente para conter uma discussão entre familiares durante o encontro. De acordo com os policiais, uma das mulheres estaria bastante alcoolizada e provocando desentendimentos. Na ocasião, a equipe orientou os presentes e deixou o local.

Cerca de duas horas depois, um novo chamado pelo 190 levou os mesmos policiais de volta à residência. Foi então que um dos envolvidos relatou que a sogra estaria proferindo ofensas racistas contra ele, utilizando termos como “macaco” e “pretinho careca”.

Ainda conforme o registro policial, o filho da suspeita, de 15 anos, confirmou aos agentes que ouviu as falas racistas.

Todos os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde a mulher foi presa em flagrante por racismo.

