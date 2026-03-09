Uma mulher foi presa por racismo na noite deste domingo (8), durante uma confraternização familiar na Vila Real, em Várzea Paulista. Segundo a vítima, que é genro da suspeita, ela o chamou de “macaco”.

A Polícia Militar foi acionada inicialmente para conter uma discussão entre familiares durante o encontro. De acordo com os policiais, uma das mulheres estaria bastante alcoolizada e provocando desentendimentos. Na ocasião, a equipe orientou os presentes e deixou o local.

Cerca de duas horas depois, um novo chamado pelo 190 levou os mesmos policiais de volta à residência. Foi então que um dos envolvidos relatou que a sogra estaria proferindo ofensas racistas contra ele, utilizando termos como “macaco” e “pretinho careca”.