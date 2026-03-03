Do total, R$ 5,4 milhões anuais estão relacionados à contratação de 50 novos agentes de apoio e à ampliação da jornada de 52 cuidadores, que passaram de meio período para período integral, dobrando a capacidade de atendimento. Outros R$ 2,2 milhões são destinados ao aumento do valor da bolsa e à ampliação do número de estagiários que atuam no suporte à inclusão.

A Secretaria Municipal de Educação de Jundiaí (SME) ampliou em R$ 7,6 milhões por ano o investimento em inclusão na rede municipal de ensino, fortalecendo o atendimento aos estudantes público-alvo da educação especial.

Entre 2024 e 2026, a demanda por atendimento a crianças neurodivergentes com laudo médico cresceu 18%. Em 2024, eram 1.656 estudantes; em 2025, 1.953; e, em 2026, são 1.802 atualmente, com previsão de chegar a cerca de 1.950 ao longo do ano, considerando novas avaliações e emissões de laudos. A partir desse cenário, a SME ampliou o atendimento acima do crescimento da demanda - o número de agentes de apoio aumentou 40%, o de estagiários cresceu 69% e os cuidadores passaram a atuar em período integral.

Para a secretária municipal de Educação, Priscila Costa, a prioridade é ampliar o suporte às crianças e às famílias. “Nosso foco está no desenvolvimento e no bem-estar de cada criança. Sabemos dos desafios enfrentados pelas famílias atípicas e, por isso, estamos ampliando o atendimento em ritmo superior ao crescimento da demanda. Ainda há muito a avançar, mas seguimos firmes no compromisso de fortalecer a inclusão e garantir que cada estudante tenha o apoio necessário para aprender e se desenvolver”.