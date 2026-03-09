De acordo com a Vigilância Epidemiológica (VE), o início dos sintomas ocorreu em 22 de fevereiro. O diagnóstico foi confirmado após resultado detectável para a doença em exame laboratorial. O paciente está sendo acompanhado pela rede de atenção à saúde do município.

A Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí confirmou nesta segunda-feira (9) o primeiro caso de mpox registrado no município em 2026. O paciente é um homem, com idade entre 30 e 39 anos, residente no município.

Em 2025, Jundiaí registrou três casos confirmados de mpox. Em 2024, foram cinco. Neste ano, no Brasil, ao menos 62 pessoas já foram diagnosticadas, segundo informações do Ministério da Saúde.

A doença

A mpox é uma doença zoonótica viral, cuja transmissão para humanos pode ocorrer por meio do contato com pessoas infectadas, materiais contaminados com o vírus ou animais silvestres infectados, especialmente roedores. Entre os sinais e sintomas mais comuns estão erupções cutâneas ou lesões na pele, linfonodos inchados (ínguas), febre, dor de cabeça, dores no corpo, calafrios e fraqueza.

O diagnóstico da doença é realizado por meio de exame laboratorial, com teste molecular ou sequenciamento genético. A coleta é feita por swab diretamente nas lesões de pele. Em Jundiaí, os exames de casos suspeitos são encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz (IAL), em Campinas.