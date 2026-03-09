09 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
ALERTA

Jundiaí registra primeiro caso de mpox em 2026

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
O paciente é um homem, com idade entre 30 e 39 anos, residente em Jundiaí
O paciente é um homem, com idade entre 30 e 39 anos, residente em Jundiaí

A Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí confirmou nesta segunda-feira (9) o primeiro caso de mpox registrado no município em 2026. O paciente é um homem, com idade entre 30 e 39 anos, residente no município.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica (VE), o início dos sintomas ocorreu em 22 de fevereiro. O diagnóstico foi confirmado após resultado detectável para a doença em exame laboratorial. O paciente está sendo acompanhado pela rede de atenção à saúde do município.

LEIA MAIS:

Em 2025, Jundiaí registrou três casos confirmados de mpox. Em 2024, foram cinco. Neste ano, no Brasil, ao menos 62 pessoas já foram diagnosticadas, segundo informações do Ministério da Saúde.

A doença

A mpox é uma doença zoonótica viral, cuja transmissão para humanos pode ocorrer por meio do contato com pessoas infectadas, materiais contaminados com o vírus ou animais silvestres infectados, especialmente roedores. Entre os sinais e sintomas mais comuns estão erupções cutâneas ou lesões na pele, linfonodos inchados (ínguas), febre, dor de cabeça, dores no corpo, calafrios e fraqueza.

O diagnóstico da doença é realizado por meio de exame laboratorial, com teste molecular ou sequenciamento genético. A coleta é feita por swab diretamente nas lesões de pele. Em Jundiaí, os exames de casos suspeitos são encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz (IAL), em Campinas.

A Vigilância Epidemiológica reforça que, ao apresentar sintomas suspeitos, a população deve procurar uma unidade de saúde para avaliação e orientação adequadas.

