A rede estadual de ensino do Estado de São Paulo alcançou em 2025 o melhor desempenho da série histórica em matemática no Ensino Fundamental. Os dados do Saresp, avaliação externa anual da educação básica paulista, indicam crescimento consistente na comparação com 2023. Nas escolas estaduais de Jundiaí, a Educação registrou avanço em matemática e língua portuguesa no 9º ano do Ensino Fundamental.
Em 2023, a média de língua portuguesa para o nono ano em Jundiaí era de 243,8 pontos. Em 2025, subiu para 249,5. Em Matemática, os estudantes saltaram de 255,9 para 266,1 pontos em 2025. Um avanço de 16%.
Em entrevista exclusiva ao JJ, o secretário estadual de educação, Renato Feder, afirmou que a tecnologia foi uma aliada durante esse processo, através do uso de IA para auxiliar os professores e um aplicativo, em que professores, pais e alunos podem entender melhor o conteúdo oferecido.
“Ao terminar uma aula, o professor sinaliza ao app o conteúdo dado e os alunos já recebem a lição de casa para fazer. Os pais também têm ciência do que o filho está produzindo, através da Sala do Futuro. As redações são corrigidas com ajuda da IA, fazendo com que o aluno produza dez redações por ano”, afirma o secretário.
O banimento do uso do celular pode ser um dos aliados ao melhor desempenho dos alunos. “Os alunos usam a plataforma pelo menos uma vez ao dia e, sem o celular em sala de aula, estão mais focados nas atividades pedagógicas”, afirmou.
Em relação à inclusão, Renato salienta que a rede estadual passou de 70 mil para 110 mil alunos com algum tipo de deficiência. “Isso mostra que estamos oferecendo um serviço cada vez melhor.”
Feder aposta que a educação voltará a ser uma carreira convidativa. “Ano passado, tivemos 300 mil inscritos para um concurso de 15 mil professores. Isso demonstra uma intenção nova pela carreira.” Segundo o secretário, o material de apoio ao professor tem garantido uma educação mais organizada e planejada.
Sobre o avanço da educação paulista
Em matemática, a rede estadual registrou avanço no 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, o melhor resultado já registrado historicamente na disciplina. No 9º ano, a média chegou a 260,3 pontos no Saresp. No 5º ano, a pontuação foi de 236,3 pontos e no 2º ano, etapa ligada à alfabetização, a média alcançou 200,8 pontos.
O avanço na rede estadual também aparece nos níveis de proficiência. No 2º ano, 68,5% dos estudantes atingiram os níveis adequado e avançado. No 5º ano, o índice chegou a 58%; e, no 9º ano, 24,7% alcançaram os níveis mais elevados, um aumento de 10 pontos percentuais em relação a 2024. Também houve redução dos estudantes abaixo do básico, com 6% no 2º ano e 11, 8% no 5º.
Dessas turmas avaliadas, a rede estadual de ensino de Jundiaí atende alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, enquanto os anos iniciais (2º e 5º anos) do Ensino Fundamental são de responsabilidade da rede municipal.
Neste caso, a média do 9º ano em matemática chegou a 266,1 pontos no Saresp, alta de 10,2 pontos em relação a 2023. “A gestão realizou investimento inédito em plataformas educacionais e tecnologia pedagógica, com ampliação do acesso a recursos digitais e acompanhamento individualizado. Além disso, o desempenho reflete a recomposição da aprendizagem com aulas de reforço, tutoria e materiais complementares”, afirma Feder.
Língua portuguesa: consolidação da recuperação
Em língua portuguesa, os resultados confirmam a consolidação da recuperação da aprendizagem no Ensino Fundamental. No 9º ano, a média alcançou 243 pontos. No 5º ano, a pontuação chegou a 213,9 pontos. A média foi de 191,7 pontos no 2º ano, resultado que mostra estabilidade em relação a 2024.
As médias de proficiência também avançaram nos anos finais. Nos níveis adequado e avançado, 61,7% dos estudantes do 5º ano alcançaram o melhor resultado; no 9º ano, 29,2% tiveram o melhor desempenho. O percentual de alunos abaixo do básico caiu para 1,1% no 2º ano e 11,1% no 5º ano.
Nas escolas estaduais da cidade de Jundiaí, no 9º ano, a média alcançou 249,5 pontos, alta de 5,7 pontos desde 2023.
“Além do acompanhamento pedagógico contínuo e da recomposição da aprendizagem, o resultado se deve também ao aumento da frequência escolar, que atingiu 91% em 2025, 13 pontos percentuais acima que o primeiro ano de gestão, em 2023”, complementa Feder.