A rede estadual de ensino do Estado de São Paulo alcançou em 2025 o melhor desempenho da série histórica em matemática no Ensino Fundamental. Os dados do Saresp, avaliação externa anual da educação básica paulista, indicam crescimento consistente na comparação com 2023. Nas escolas estaduais de Jundiaí, a Educação registrou avanço em matemática e língua portuguesa no 9º ano do Ensino Fundamental.

Em 2023, a média de língua portuguesa para o nono ano em Jundiaí era de 243,8 pontos. Em 2025, subiu para 249,5. Em Matemática, os estudantes saltaram de 255,9 para 266,1 pontos em 2025. Um avanço de 16%.

Em entrevista exclusiva ao JJ, o secretário estadual de educação, Renato Feder, afirmou que a tecnologia foi uma aliada durante esse processo, através do uso de IA para auxiliar os professores e um aplicativo, em que professores, pais e alunos podem entender melhor o conteúdo oferecido.