O treinamento é direcionado à profissionais responsáveis pela esterilização de instrumentos utilizados em consultórios odontológicos, serviços de podologia, estúdios de tatuagem e piercing, clínicas de estética, salões de manicure, entre outros estabelecimentos que realizam procedimentos com materiais reutilizáveis.

A Vigilância Sanitária (Visa) de Jundiaí, vinculada à Secretaria de Promoção da Saúde, promove no dia 16 de março uma capacitação gratuita sobre ‘Boas Práticas para Esterilização de Materiais para Saúde’. A atividade é gratuita e será realizada no auditório do Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping - Piso G3 - das 13h30 às 15h30.

Durante a capacitação, serão abordadas orientações teóricas e práticas sobre todas as etapas do processo de higienização, desinfecção e esterilização de materiais, com espaço também para esclarecimento de dúvidas dos participantes.

“Esta ação faz parte das estratégias educativas da Vigilância Sanitária para promover ambientes mais seguros tanto para profissionais quanto para clientes, reforçando nosso compromisso com a saúde pública, por meio de linguagem acessível e de fácil entendimento”, destaca a enfermeira e gerente da Seção de Serviços de Interesse e Assistência à Saúde, Vanessa Camargo Giovani da Silva.

Além desta formação, o órgão também promove outras capacitações voltadas a profissionais e empreendedores, como Boas Práticas para Comércio Ambulante e Boas Práticas para Serviços de Alimentação.