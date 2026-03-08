Em um cenário historicamente dominado pelos homens, as mulheres têm conquistado cada vez mais espaço e protagonismo na política de Jundiaí. Seja à frente de secretarias municipais ou ocupando cadeiras no Legislativo, a representatividade feminina está em alta e alia competência, sensibilidade e visão estratégica para construir políticas públicas e potencializar a qualidade do município.

Atualmente, 10 das 18 secretarias municipais são comandadas por mulheres. À frente de áreas estratégicas, essas lideranças mostram que a presença feminina traz novas perspectivas para uma gestão. Para a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, ocupar um espaço de liderança na gestão pública significa enfrentar desafios, mas também abrir caminhos.

“Ser mulher na linha de frente da administração pública é, antes de tudo, um ato de coragem e compromisso. Ainda enfrentamos desafios históricos, como a necessidade constante de provar nossa capacidade técnica e ocupar espaços que, por muito tempo, não foram pensados para nós”, afirma. Segundo ela, a presença feminina na gestão contribui diretamente para políticas públicas mais inclusivas. “Quando mulheres ocupam espaços de decisão, as políticas tendem a ser mais humanas e conectadas com a realidade da população. A presença feminina na administração não é apenas representatividade, é transformação. É a construção de uma cidade mais justa, equilibrada e preparada para as próximas gerações”