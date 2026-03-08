Associado quase exclusivamente aos homens, o agronegócio sempre teve em sua base uma forte participação feminina. Com o passar dos anos, as mulheres deixaram de ser apenas um suporte para assumir um protagonismo cada vez mais ativo não só na produção rural, mas também na gestão das propriedades e na criação de novos produtos que ajudam a fortalecer o setor e preservar tradições do campo.

Segundo a Prefeitura de Jundiaí, embora não exista um levantamento específico sobre quantas propriedades são comandadas exclusivamente por mulheres, a realidade no município mostra que a presença feminina é essencial. Na maioria das áreas rurais, a gestão é familiar, envolvendo marido, esposa, filhos e até diferentes gerações. Ainda assim, no dia a dia da lavoura e da produção, as mulheres assumem papéis decisivos, como mães, gestoras e empreendedoras.

A história da enóloga Ariana Sgarioni, de 36 anos, mostra como a tradição familiar e o conhecimento técnico podem caminhar juntos no desenvolvimento do agronegócio. Responsável pela produção de vinhos e espumantes da vinícola Beraldo di Cale, Ariana cresceu em meio aos vinhedos da família. Desde pequena acompanhava o cultivo das uvas e a produção de vinho, o que despertou seu interesse pela área. “Desde pequena vi minha família produzindo uvas e o vinho sempre esteve presente. Quando minha mãe formalizou a vinícola, em 2001, eu já me interessava muito pela produção”, conta.