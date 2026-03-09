09 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
MÊS DO CONSUMIDOR

Procon Jundiaí promove atendimento itinerante e palestras

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Reclamação recorrente no Procon Jundiaí, os perigos dos golpes digitais serão tema de palestras nos Cras da cidade
Reclamação recorrente no Procon Jundiaí, os perigos dos golpes digitais serão tema de palestras nos Cras da cidade

O Procon Jundiaí programou uma série de atividades gratuitas de orientações durante o mês do consumidor. A programação tem como objetivo aproximar o órgão da população e reforçar a importância de conhecer e garantir os direitos nas relações de consumo.

Durante este mês de março, equipes do Procon estarão em feiras livres, no calçadão da Praça Governador Pedro de Toledo, no Centro, e também nos Cras das cinco regiões da cidade.

LEIA MAIS:

Procon Móvel

A unidade de atendimento itinerante, o Procon Móvel, estará nas feiras livres para facilitar o acesso da população aos serviços. Confira a programação:

  • Dia 10, das 8h às 12h – Feira do Jundiainópolis (rua Legionários da Pátria);
  • Dia 11, das 8h às 12h – Feira da Ponte São João (avenida José Di Fiore);
  • Dia 12, das 8h às 12h – Feira da Vila Progresso (rua Bento Pires);
  • Dia 13, das 8h às 12h – Feira da Vila Rio Branco (avenida Itatiba e rua Jorge de Lima);
  • Dia 14, das 8h às 13h – Calçadão da Praça Governador Pedro de Toledo (Centro).

Palestras sobre Golpes Digitais e Organização Financeira

Além dos atendimentos, o Procon também promoverá palestras gratuitas nos Cras, com o objetivo de orientar a população sobre os perigos dos golpes digitais e também com palestras sobre organização financeira e como evitar o endividamento.

“Hoje, grande parte das reclamações que chegam ao Procon está relacionada a golpes digitais. Por isso, além de alertar sobre essas práticas, também vamos orientar sobre controle de gastos e a importância de evitar o endividamento”, explicou o diretor do Procon, Marcelo Canale.

Locais e datas das palestras:

  • Dia 9, 14h – Cras Central: rua Senador Fonseca, 605 – Centro;
  • Dia 16, 10h – Cras Leste: rua Manoel de Almeida Curado, 137 – Jardim Tamoio;
  • Dia 17, 10h30 – Cras Norte: ( Prédio Cras Central – rua Senador Fonseca, 605 – Centro);
  • Dia 18, 14h – Cras Nordeste: rua Rio de Janeiro, 808 – Jardim Tarumã;
  • Dia 19, 9h – Cras Sul: rua Padre Norberto Mojola, 40 – Jardim Santa Gertrudes;
  • Dia 20, 14h – Cras Oeste: avenida Profª. Danielle Lourençon, 561 – Jardim Novo Horizonte.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários