O Procon Jundiaí programou uma série de atividades gratuitas de orientações durante o mês do consumidor. A programação tem como objetivo aproximar o órgão da população e reforçar a importância de conhecer e garantir os direitos nas relações de consumo.
Durante este mês de março, equipes do Procon estarão em feiras livres, no calçadão da Praça Governador Pedro de Toledo, no Centro, e também nos Cras das cinco regiões da cidade.
Procon Móvel
A unidade de atendimento itinerante, o Procon Móvel, estará nas feiras livres para facilitar o acesso da população aos serviços. Confira a programação:
- Dia 10, das 8h às 12h – Feira do Jundiainópolis (rua Legionários da Pátria);
- Dia 11, das 8h às 12h – Feira da Ponte São João (avenida José Di Fiore);
- Dia 12, das 8h às 12h – Feira da Vila Progresso (rua Bento Pires);
- Dia 13, das 8h às 12h – Feira da Vila Rio Branco (avenida Itatiba e rua Jorge de Lima);
- Dia 14, das 8h às 13h – Calçadão da Praça Governador Pedro de Toledo (Centro).
Palestras sobre Golpes Digitais e Organização Financeira
Além dos atendimentos, o Procon também promoverá palestras gratuitas nos Cras, com o objetivo de orientar a população sobre os perigos dos golpes digitais e também com palestras sobre organização financeira e como evitar o endividamento.
“Hoje, grande parte das reclamações que chegam ao Procon está relacionada a golpes digitais. Por isso, além de alertar sobre essas práticas, também vamos orientar sobre controle de gastos e a importância de evitar o endividamento”, explicou o diretor do Procon, Marcelo Canale.
Locais e datas das palestras:
- Dia 9, 14h – Cras Central: rua Senador Fonseca, 605 – Centro;
- Dia 16, 10h – Cras Leste: rua Manoel de Almeida Curado, 137 – Jardim Tamoio;
- Dia 17, 10h30 – Cras Norte: ( Prédio Cras Central – rua Senador Fonseca, 605 – Centro);
- Dia 18, 14h – Cras Nordeste: rua Rio de Janeiro, 808 – Jardim Tarumã;
- Dia 19, 9h – Cras Sul: rua Padre Norberto Mojola, 40 – Jardim Santa Gertrudes;
- Dia 20, 14h – Cras Oeste: avenida Profª. Danielle Lourençon, 561 – Jardim Novo Horizonte.