Durante este mês de março, equipes do Procon estarão em feiras livres, no calçadão da Praça Governador Pedro de Toledo, no Centro, e também nos Cras das cinco regiões da cidade.

O Procon Jundiaí programou uma série de atividades gratuitas de orientações durante o mês do consumidor. A programação tem como objetivo aproximar o órgão da população e reforçar a importância de conhecer e garantir os direitos nas relações de consumo.

A unidade de atendimento itinerante, o Procon Móvel, estará nas feiras livres para facilitar o acesso da população aos serviços. Confira a programação:

Dia 10, das 8h às 12h – Feira do Jundiainópolis (rua Legionários da Pátria);

Dia 11, das 8h às 12h – Feira da Ponte São João (avenida José Di Fiore);

Dia 12, das 8h às 12h – Feira da Vila Progresso (rua Bento Pires);

Dia 13, das 8h às 12h – Feira da Vila Rio Branco (avenida Itatiba e rua Jorge de Lima);

Dia 14, das 8h às 13h – Calçadão da Praça Governador Pedro de Toledo (Centro).

Palestras sobre Golpes Digitais e Organização Financeira

Além dos atendimentos, o Procon também promoverá palestras gratuitas nos Cras, com o objetivo de orientar a população sobre os perigos dos golpes digitais e também com palestras sobre organização financeira e como evitar o endividamento.

“Hoje, grande parte das reclamações que chegam ao Procon está relacionada a golpes digitais. Por isso, além de alertar sobre essas práticas, também vamos orientar sobre controle de gastos e a importância de evitar o endividamento”, explicou o diretor do Procon, Marcelo Canale.