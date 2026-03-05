O Procon Jundiaí registrou, ao longo de 2025, 2.533 ocorrências relacionadas a fraudes financeiras, principalmente envolvendo idosos, aposentados ou pensionistas. A maioria envolve golpes digitais como Pix, clonagem de cartões, falso funcionário de banco, “mão fantasma”, falso comprovante e clonagem de WhatsApp. Segundo o órgão, os crimes são praticados por estelionatários que utilizam engenharia social e, mais recentemente, recursos de inteligência artificial para enganar as vítimas. Já a OAB Jundiaí recebeu 57 denúncias. Entre os mais recorrentes estão os de “falso advogado” e falsas instituições financeiras.
Segundo o presidente da OAB de Jundiaí, Daniel Martinelli, o primeiro passo para se proteger é verificar a origem do contato. Caso haja cobrança ou solicitação para pagamento, é importante verificar por outros meios se é a pessoa ou instituição mencionada, seja por ligação ou até presencialmente. “Cheque sempre o remetente. Verifique se o número ou endereço de e-mail é da empresa ou do prestador de serviço. É imprescindível pagar apenas após checar as informações, inclusive dos dados bancários mencionados”, alerta.
Daniel Martinelli reforça a importância de formalizar a fraude
Caso o idoso perceba que caiu em uma fraude, Martinelli orienta que a vítima procure auxílio, seja no Procon, Defensoria Pública ou com um profissional da advocacia. “É imprescindível fazer boletim de ocorrência para registrar o ocorrido. Se for constatada falha de medidas de segurança da empresa ou prestador de serviço do qual o golpista finge pertencer, o consumidor lesado pode buscar o ressarcimento, judicial ou extrajudicialmente”, afirma.
No caso específico do golpe do falso advogado, a vítima deve contatar o profissional contratado para seguir a cartilha da OAB/SP e fornecer informações à força-tarefa. “A maior arma que se tem é a informação, a fim de que o cliente se atente antes de prosseguir a conversa com contatos diferentes dos utilizados normalmente”, ressalta Martinelli.
Atenção aos idosos
Paulo Santos Mendonça, presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e Região, reforça a atenção necessária aos golpes aplicados contra idosos e aposentados. Entre os mais comuns estão o do “falso advogado”, o de “falsos empréstimos consignados” e o de “recadastramento da Previdência Social”.
Quando o idoso, em especial o aposentado ou pensionista recorre à associação, o problema é avaliado para terem certeza que pode ser solucionado internamente ou se há necessidade de encaminhamento ao departamento jurídico, que orienta e busca a melhor solução.
“A entidade realiza constantemente ações de orientação para prevenir fraudes. O principal é não fornecer dados pessoais por telefone, evitar passar senhas, números de documentos ou fotos, e sempre verificar a autenticidade de qualquer visita em domicílio. Já tivemos casos de fraudadores que se identificaram como diretores da associação ou do INSS. Nosso atendimento é feito exclusivamente na sede da entidade”, alerta o presidente.
O Procon reforça que em caso de suspeita de fraude, a orientação é contatar imediatamente o banco pelos canais oficiais e registrar ocorrência nos meios competentes.