O Procon Jundiaí registrou, ao longo de 2025, 2.533 ocorrências relacionadas a fraudes financeiras, principalmente envolvendo idosos, aposentados ou pensionistas. A maioria envolve golpes digitais como Pix, clonagem de cartões, falso funcionário de banco, “mão fantasma”, falso comprovante e clonagem de WhatsApp. Segundo o órgão, os crimes são praticados por estelionatários que utilizam engenharia social e, mais recentemente, recursos de inteligência artificial para enganar as vítimas. Já a OAB Jundiaí recebeu 57 denúncias. Entre os mais recorrentes estão os de “falso advogado” e falsas instituições financeiras.

Segundo o presidente da OAB de Jundiaí, Daniel Martinelli, o primeiro passo para se proteger é verificar a origem do contato. Caso haja cobrança ou solicitação para pagamento, é importante verificar por outros meios se é a pessoa ou instituição mencionada, seja por ligação ou até presencialmente. “Cheque sempre o remetente. Verifique se o número ou endereço de e-mail é da empresa ou do prestador de serviço. É imprescindível pagar apenas após checar as informações, inclusive dos dados bancários mencionados”, alerta.