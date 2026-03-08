Do Oeste Paulista ao Litoral, a Fundação Procon-SP mobiliza uma ampla programação abrangendo 34 municípios de 15 Regiões Administrativas do Estado de São Paulo. Iniciada no próximo dia 9, a agenda intensifica as atividades do primeiro órgão de defesa do consumidor do país – que completará 50 anos em maio.

“Esta semana também marca os 35 anos em que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) entrou em vigor, uma das legislações mais modernas e do qual o Procon-SP se orgulha de ter em sua trajetória contribuído para a sua construção e efetivação por meio de nossos especialistas chegando ao dia a dia do cidadão”, destaca o diretor Executivo do Procon-SP, Luiz Orsatti.

Nesse sentido, será veiculada uma pesquisa feita sobre qual a percepção e o conhecimento dos consumidores paulistas em relação ao CDC e também à própria fundação estadual e sua atuação. Também haverá postos de atendimento em estações de trem e metrô, de segunda a sexta-feira (dias 9 a 13), das 10 às 15 horas, abrangendo as estações de trem e metrô: Vila Sônia (Linha 4-Amarela), Largo Treze (Linha 5-Lilás), Tamanduateí (Linha 10-Turquesa) – além da estação na cidade vizinha, Osasco (Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda). Um novo posto a partir de terça-feira estará funcionará no mesmo expediente a partir de terça-feira na Estação Brás (Linhas 10, 11-Coral e 12-Safira).