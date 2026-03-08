Do Oeste Paulista ao Litoral, a Fundação Procon-SP mobiliza uma ampla programação abrangendo 34 municípios de 15 Regiões Administrativas do Estado de São Paulo. Iniciada no próximo dia 9, a agenda intensifica as atividades do primeiro órgão de defesa do consumidor do país – que completará 50 anos em maio.
“Esta semana também marca os 35 anos em que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) entrou em vigor, uma das legislações mais modernas e do qual o Procon-SP se orgulha de ter em sua trajetória contribuído para a sua construção e efetivação por meio de nossos especialistas chegando ao dia a dia do cidadão”, destaca o diretor Executivo do Procon-SP, Luiz Orsatti.
Nesse sentido, será veiculada uma pesquisa feita sobre qual a percepção e o conhecimento dos consumidores paulistas em relação ao CDC e também à própria fundação estadual e sua atuação. Também haverá postos de atendimento em estações de trem e metrô, de segunda a sexta-feira (dias 9 a 13), das 10 às 15 horas, abrangendo as estações de trem e metrô: Vila Sônia (Linha 4-Amarela), Largo Treze (Linha 5-Lilás), Tamanduateí (Linha 10-Turquesa) – além da estação na cidade vizinha, Osasco (Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda). Um novo posto a partir de terça-feira estará funcionará no mesmo expediente a partir de terça-feira na Estação Brás (Linhas 10, 11-Coral e 12-Safira).
Assim, a Semana complementa o alcance por todas as regiões da Capital com o Procon Móvel, onde as equipes registrarão as reclamações de consumidores e farão ações de orientação à população, das 9 às 16 horas: na Praça da Sé e Largo 13 de Maio (ambos nos dias 9 e 10), Largo da Concórdia (dia 11), Praça da República (dias 11 e 12) e em frente ao Parque Trianon na avenida Paulista (dos dias 13 a 15).
“A Semana do Consumidor é o momento de levarmos o Procon-SP para onde o cidadão está, garantindo que o equilíbrio nas relações de consumo seja mantido através de orientação e da presença fiscalizadora”, complementa Orsatti. A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) também enviará equipe para atendimento itinerante junto aos postos da Capital.
Com dicas de consumo, a campanha virtual #ProconPorVc, elaborada exclusivamente para Semana do Consumidor 2026, também será veiculada nas redes sociais da fundação e distribuída junto aos mais de 378 Procons Municipais conveniados.
Ainda, as equipes realizarão em diferentes municípios ações de fiscalização e orientação. Por fim, a programação também conta com as seguintes atividades pelo interior e litoral paulista:
- Dia 10, às 19h, na Seas de Reginópolis: Palestra ‘Orientação Financeira’;
- Dia 10, às 19h, na Câmara Municipal de Sarutaiá: Palestra para Fornecedores Sobre Direitos Básicos do Consumidor;
- Dia 11, às 10h, no Centro de Convivência do Idoso de Peruíbe: Oficina do Idoso;
- Dia 11, às 14h, na Câmara Municipal de Morro Agudo: Palestra Sobre Protocolo “Não se Cale”;
- Dias 11 a 13, das 9h às 16h, na Praça Nove de Julho, em Presidente Prudente: atendimento conjunto com mutirão realizado pelo Procon Municipal.
Dicas de consumo
Para o consumidor que vai aproveitar as promoções que algumas empresas fazem ao longo desta semana, o Procon-SP reforça algumas dicas.
É importante avaliar preço, características e qualidade do produto ou serviço, considerando se atendem às expectativas; além de evitar compras por impulso que possam comprometer o orçamento. Buscar informações sobre a empresa em que pretende comprar também é uma atitude recomendada – indicações de amigos e conhecidos podem ajudar.
Não clicar em links enviados por WhatsApp, e-mails ou mensagens e buscar sempre os canais oficiais da empresa para verificar as ofertas ajudam a evitar golpes. O consumidor também deve desconfiar de preços muito abaixo do mercado.
Semana do Consumidor 2026
A Semana do Consumidor 2026 é uma ação do Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo de São Paulo, e conta com a parceria da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, Ipem-SP, Arsesp, CPTM, ViaQuatro, ViaMobilidade, SPTrans, Prefeitura de São Paulo, Prefeitura Municipal de Presidente Prudente e demais prefeituras municipais.
Sobre o Procon-SP
Completando 50 anos em 2026, a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon-SP é uma instituição pública, cuja missão é equilibrar e harmonizar as relações entre consumidores e fornecedores, além de elaborar e executar a política de proteção e defesa dos consumidores no Estado. Com sede na Liberdade, atua de forma conveniada em mais de 370 municípios paulistas e, entre suas atividades, faz atendimentos ao público, orientação a consumidores e fornecedores, fiscalização, além de desenvolver estudos e pesquisas.