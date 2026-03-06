Antes de virar policial militar, Kátia era dona de casa e sofria com episódios de violência psicológica por parte do marido, que a impedia de trabalhar. Um dia, Kátia saiu escondida de casa para procurar emprego e encontrou duas jovens com um jornal de classificados. Ouviu que elas se inscreveriam para a “Polícia Feminina”, como era chamada na época.

A cabo Kátia Cilene, atuou durante quase três décadas no Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), tornou-se uma das vozes do telefone 190, ouvindo, entre os pedidos de socorro, relatos de mulheres em situação de violência doméstica. Hoje integrante da rede de proteção às vítimas de violência doméstica do Governo de SP, a cabo Kátia Cilene transformou a própria trajetória em referência no acolhimento e orientação de mulheres em situação de risco.

“Meu dinheiro era só da passagem. Foram os cinco cruzeiros que eu usei para fazer a inscrição”, contou. A partir daquele momento, passou a se preparar para o concurso sem contar ao então marido. Realizou as etapas de seleção, prova escrita, exames médicos e demais fases, em silêncio, temendo ser impedida de seguir.

A aprovação trouxe novas perspectivas, mas a conquista veio junto com a preocupação sobre como a notícia seria recebida em casa. Quando contou ao ex-marido, a reação foi de agressividade. Ainda assim, Kátia decidiu seguir com o curso de formação. Durante os oito meses de treinamento, conciliou os estudos com a rotina familiar e o cuidado com os filhos. Nesse período, contou com o apoio da tia, que ajudava no cuidado com as crianças, e também com o suporte de colegas da corporação.

Kátia concluiu o curso como a quarta colocada da turma e foi designada para o Copom, onde trabalhou por 28 anos no atendimento telefônico de emergências.

Mesmo atuando na Polícia Militar, ela afirma que demorou anos para compreender plenamente a situação que havia vivido. O reconhecimento só veio décadas depois, em 2023, ao participar da formação da Cabine Lilás, iniciativa voltada ao atendimento especializado de mulheres vítimas de violência.