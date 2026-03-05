Policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) prenderam, em flagrante, um homem suspeito de agredir, ameaçar e injuriar a companheira, nesta quarta-feira (4), em Jundiaí.

Segundo a denúncia feita pela vítima, pela manhã o marido a agrediu, causando lesão em uma de suas pernas, além de proferir ameaças e ofensas. Ainda de acordo com o relato prestado aos investigadores, a relação do casal vinha sendo marcada por episódios recorrentes de violência doméstica, com agressões e pressão psicológica.

Diante da situação de flagrante e da gravidade dos fatos, os policiais realizaram diligências para localizar o suspeito, que acabou encontrado e preso.