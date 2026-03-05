05 de março de 2026
EM JUNDIAÍ

Homem é preso em flagrante por agressão, ameaça e injúria

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Os policiais fizeram diligências e prenderam o suspeito
Policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) prenderam, em flagrante, um homem suspeito de agredir, ameaçar e injuriar a companheira, nesta quarta-feira (4), em Jundiaí.

Segundo a denúncia feita pela vítima, pela manhã o marido a agrediu, causando lesão em uma de suas pernas, além de proferir ameaças e ofensas. Ainda de acordo com o relato prestado aos investigadores, a relação do casal vinha sendo marcada por episódios recorrentes de violência doméstica, com agressões e pressão psicológica.

Diante da situação de flagrante e da gravidade dos fatos, os policiais realizaram diligências para localizar o suspeito, que acabou encontrado e preso.

A delegada responsável pelo caso representou pela conversão da prisão em preventiva, com o objetivo de garantir a segurança física e psicológica da vítima, considerando o histórico de violência e antecedentes do agressor.

O homem permanece à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia, quando o pedido da delegada será analisado.

