Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
NA VILA ESPERANÇA

GM detém adolescentes e retira barricada do tráfico em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Guarda Municipal
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Segundo a GM, o delegado decidiu pelo encaminhamento dos menores para a Fundação Casa

Dois adolescentes, um de 14 e outro de 17 anos, foram apreendidos por Guardas Municipais nesta quinta-feira (5) em um ponto de tráfico de drogas, na Vila Esperança. Os guardas também fizeram a desobstrução de uma via que liga dois pontos de venda de drogas que estava com uma barricada, impossibilitando a chegada de agentes de segurança ao local.

A operação conjunta realizada entre o Apoio Tático, Tático Motos, Operações com Cães e Patrulhamento Comunitário foi supervisionada pelo subinspetor Daniel. Segundo a GM, equipes de fiscalização e de limpeza da Prefeitura também estiveram o local para averiguação de comércios e retirada de materiais de alguns pontos.

Os menores apreendidos foram encaminhados para a delegacia. Segundo a GM, o delegado decidiu pelo encaminhamento deles para a Fundação Casa.

