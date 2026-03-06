06 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
DE MADRUGADA

Pai é preso suspeito de tentar matar a filha a facadas em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
JORNAL DE JUNDIAÍ
Os PMs detiveram o pai, que foi socorrido ao hospital
Um homem está internado sob escolta de policiais militares no Hospital São Vicente, em Jundiaí, suspeito de tentar matar a própria filha com uma facada no pescoço, no Jardim Santa Gertrudes, na madrugada desta sexta-feira (6).

De acordo com informações preliminares, a jovem é PcD (Pessoa com Deficiência Física) e o pai sofre de depressão. Após feri-la no pescoço, ele também teria se autolesionado.

Segundo apurado pela reportagem, o homem teria cometido o ato com a intenção de encerrar o sofrimento de ambos.

Pai e filha foram socorridos e encaminhados ao hospital. O suspeito recebeu voz de prisão e permanece sob escolta policial.

Após receber alta médica, ele deverá ser encaminhado ao sistema prisional.

