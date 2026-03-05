O empreendedorismo feminino vem em uma constante crescente ao longo dos anos, com cada vez mais mulheres sendo donas de negócios no Brasil e, com a chegada do Dia Internacional da Mulher, celebrado em oito de março, essa pauta e suas discussões adjacentes ganham mais força.
De acordo com um estudo do Núcleo de Pesquisa e Gestão do Conhecimento (NPGC) da Unidade de Estratégia e Transformação do Sebrae Nacional, do total de 30,4 milhões de donos de negócios no Brasil, 10,4 milhões são de mulheres empreendedoras. O número representa, além de um recorde na série, um crescimento de cerca de 42% no período de 2012 a 2024.
Na região de Jundiaí (que compreende os municípios de Bragança Paulista, Cabreúva, Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Pedra Bela, Pinhalzinho, Tuiuti, Vargem e Várzea Paulista), os números seguem o mesmo caminho. Atualmente são mais de 74 mil Microempreendedoras Individuais (MEIs) registradas, representando 44,1% do total de optantes do Simples Nacional para a região, como demonstrado por um levantamento do Sebrae-SP a partir de dados do Portal do Empreendedor.
Os municípios de Jundiaí, Bragança Paulista e Francisco Morato ganham destaque com o maior número de MEIs do sexo feminino registradas, tendo 22.742, 8.810 e 5.766 empreendedoras optantes, respectivamente. Apesar de ainda representarem menos registros que os homens, o número de Microempreendedoras Individuais na região vem em uma constante crescente nos últimos anos.
Erika Miguel, consultora de negócios do Sebrae-SP, vê esse crescimento muito motivado pela flexibilidade que o empreendedorismo proporciona. “O empreendedorismo acaba sendo uma opção muito viável para muitas mulheres por permitir uma maior flexibilidade de horários, o que facilita a conciliação entre a vida pessoal e a profissional, inclusive para as mulheres que são mães e fazem dupla, tripla jornada. Esse fator tem contribuído diretamente para o crescimento da presença feminina no mercado empreendedor nos últimos anos, e a tendência é que cada vez mais mulheres busquem nos próprios negócios uma forma de conquistar autonomia financeira e qualidade de vida”, comenta.
Maior presença feminina
Em Jundiaí, os três principais registros nos quais as mulheres representam maioridade são Serviços Administrativos (2.206 MEIs registradas), Cabeleireiros (2.078 MEIs registradas) e Promoção de Vendas (1.550 MEIs registradas). Dentre as três principais atividades, Cabeleireiros é o que tem maior predominância feminina, com 73,7% dos registros sendo de mulheres.
Os dados também apontam que esses mesmos três serviços aparecem com o maior número de optantes num geral, ou seja, somando homens e mulheres. As atividades mais fortes do município também são as com mais predominância feminina.
A consultora avalia que a forte presença feminina nesses segmentos reflete oportunidades de mercado que favorecem a entrada e o crescimento das empreendedoras. “Quando observamos os dados de Jundiaí, vemos que as mulheres lideram justamente os setores com maior número de negócios no município. Essas áreas costumam ter barreiras de entrada menores e permitem começar com estruturas mais enxutas, o que facilita o início da atividade. Isso mostra como as empreendedoras estão ocupando espaços estratégicos da economia local e contribuindo diretamente para o fortalecimento desses mercados”, diz.
Em Bragança Paulista e Francisco Morato o comportamento é bem parecido: os três serviços com mais optantes somando homens e mulheres também aparecem na lista das três atividades com mais optantes do sexo feminino.
Na cidade de Bragança Paulista os serviços de Cabelereiros e Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios aparecem em ambas as listas, tendo 860 e 718 MEIs registradas, respectivamente.
Já em Francisco Morato apenas o serviço de Cabeleireiros aparece em ambas as listas, tendo 658 mulheres optantes, o que representa 66,2% do total de registros.
Para a especialista, o setor de beleza ser um fator comum para a forte predominância feminina não é à toa, já quereflete tanto a identificação das mulheres com o setor quanto a busca por autonomia financeira. “O setor de beleza historicamente atrai muitas empreendedoras, seja pela possibilidade de começar com um investimento inicial mais acessível ou pela flexibilidade de atuação. Por meio de iniciativas como o Sebrae Delas, o Sebrae oferece capacitações, consultorias e trilhas de desenvolvimento pensadas especialmente para mulheres, incluindo aquelas que atuam na área da beleza, para que possam se profissionalizar cada vez mais, melhorar a gestão dos seus negócios e ampliar suas oportunidades de crescimento.”
Erika ainda destaca que, por ser um mercado em constante crescimento e expansão, muitas mulheres o enxergam como ótimas oportunidades de negócio. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), corroboram com esse fato. De acordo com uma pesquisa de 2022, o Brasil é o 4º maior mercado consumidor de produtos de higiene e cosméticos do mundo, além de ser o 2ºmercado no ranking global de países que mais lançam produtos anualmente.
Sebrae Delas
O Sebrae Desenvolvendo Empreendedoras Líderes Apaixonadas pelo Sucesso (Delas) é um programa de aceleração com o objetivo de aumentar a probabilidade de sucesso de ideias e negócios liderados por mulheres. O Programa, realizado pelo Sebrae-SP, busca valorizar as competências, comportamentos e habilidades das mulheres, difundindo e profissionalizando o empreendedorismo feminino. Para saber mais sobre o programa: https://sebraedelas.sebraesp.com.br/.