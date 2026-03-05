O empreendedorismo feminino vem em uma constante crescente ao longo dos anos, com cada vez mais mulheres sendo donas de negócios no Brasil e, com a chegada do Dia Internacional da Mulher, celebrado em oito de março, essa pauta e suas discussões adjacentes ganham mais força.

De acordo com um estudo do Núcleo de Pesquisa e Gestão do Conhecimento (NPGC) da Unidade de Estratégia e Transformação do Sebrae Nacional, do total de 30,4 milhões de donos de negócios no Brasil, 10,4 milhões são de mulheres empreendedoras. O número representa, além de um recorde na série, um crescimento de cerca de 42% no período de 2012 a 2024.

Na região de Jundiaí (que compreende os municípios de Bragança Paulista, Cabreúva, Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Pedra Bela, Pinhalzinho, Tuiuti, Vargem e Várzea Paulista), os números seguem o mesmo caminho. Atualmente são mais de 74 mil Microempreendedoras Individuais (MEIs) registradas, representando 44,1% do total de optantes do Simples Nacional para a região, como demonstrado por um levantamento do Sebrae-SP a partir de dados do Portal do Empreendedor.