Uma guarda municipal de Jundiaí, em período de folga, enfrentou nesta sexta-feira (6), uma quadrilha que saía de uma casa no bairro Vianelo, com alguns produtos furtados. Um adolescente, de 17 anos, que participava da ação, foi baleado e socorrido ao Hospital São Vicente de Paulo, sob escolta da Guarda. Dois fugiram do local e outro suspeito de integrar o bando, de 15 anos, foi detido e conduzido à Central de Flagrantes.

A agente ouviu gritos de um morador local, por conta de Jundiaí um furto em andamento. Ela imediatamente se apresentou para atender ao pedido de socorro, e se deparou com um bando que guardava os bens furtados em um carro e se preparava para deixar o local.

Ela deu ordem de rendição aos suspeitos, que não obedeceram. Um deles, de acordo com a Corporação, sacou uma arma e apontou para ela. A guarda então efetuou disparos e o acertou. A GM não ficou ferida na ação.