05 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
TRANSPORTE PÚBLICO

Metrô de SP prorroga operação 24 horas aos sábados

Por Da redação | Agência Sâo Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Govrno de SP
A ampliação vai permitir o monitoramento de indicadores de demanda em diferentes cenários
A ampliação vai permitir o monitoramento de indicadores de demanda em diferentes cenários

O Metrô de São Paulo vai prorrogar por mais seis meses a operação experimental que mantém as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata funcionando ininterruptamente entre sábados e domingos. A ampliação vai permitir o monitoramento de indicadores de demanda em diferentes cenários, incluindo fins de semana fora do período de férias escolares, datas com maior concentração de grandes eventos e momentos de maior movimento na cidade.

Durante a madrugada de sábado para domingo, todas as estações das quatro linhas permanecem abertas para embarque e desembarque, com trens circulando entre 0h e 4h40 e intervalos médios entre 20 e 30 minutos. Em alguns fins de semana, a Linha 15-Prata pode contar com apoio do sistema Paese, dependendo da disponibilidade operacional, devido a testes programados para novos trens que vão reforçar sua frota.

LEIA MAIS:

As bilheterias ficam fechadas e a compra de bilhetes é feita por canais digitais ou máquinas de autoatendimento, sendo que o pagamento por aproximação já está disponível nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha e está em implementação na Linha 15-Prata.

Avaliação positiva

Ao longo dos primeiros três meses de avaliação, iniciado em dezembro, foram transportados cerca de 140 mil passageiros nas madrugadas de sábado para domingo. Uma pesquisa do Metrô realizada neste período confirmou a aceitação do público, com 95% dos entrevistados avaliando o serviço na madrugada e o atendimento como “bom” ou “muito bom”.

O levantamento também mostrou que a maior parte dos passageiros da madrugada utilizou o Metrô para lazer, seguida por deslocamentos de trabalho, revelando também que 83% dos usuários já utilizam o sistema regularmente ao longo da semana.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários