O Metrô de São Paulo vai prorrogar por mais seis meses a operação experimental que mantém as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata funcionando ininterruptamente entre sábados e domingos. A ampliação vai permitir o monitoramento de indicadores de demanda em diferentes cenários, incluindo fins de semana fora do período de férias escolares, datas com maior concentração de grandes eventos e momentos de maior movimento na cidade.
Durante a madrugada de sábado para domingo, todas as estações das quatro linhas permanecem abertas para embarque e desembarque, com trens circulando entre 0h e 4h40 e intervalos médios entre 20 e 30 minutos. Em alguns fins de semana, a Linha 15-Prata pode contar com apoio do sistema Paese, dependendo da disponibilidade operacional, devido a testes programados para novos trens que vão reforçar sua frota.
LEIA MAIS:
As bilheterias ficam fechadas e a compra de bilhetes é feita por canais digitais ou máquinas de autoatendimento, sendo que o pagamento por aproximação já está disponível nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha e está em implementação na Linha 15-Prata.
Avaliação positiva
Ao longo dos primeiros três meses de avaliação, iniciado em dezembro, foram transportados cerca de 140 mil passageiros nas madrugadas de sábado para domingo. Uma pesquisa do Metrô realizada neste período confirmou a aceitação do público, com 95% dos entrevistados avaliando o serviço na madrugada e o atendimento como “bom” ou “muito bom”.
O levantamento também mostrou que a maior parte dos passageiros da madrugada utilizou o Metrô para lazer, seguida por deslocamentos de trabalho, revelando também que 83% dos usuários já utilizam o sistema regularmente ao longo da semana.