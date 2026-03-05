O Metrô de São Paulo vai prorrogar por mais seis meses a operação experimental que mantém as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata funcionando ininterruptamente entre sábados e domingos. A ampliação vai permitir o monitoramento de indicadores de demanda em diferentes cenários, incluindo fins de semana fora do período de férias escolares, datas com maior concentração de grandes eventos e momentos de maior movimento na cidade.

Durante a madrugada de sábado para domingo, todas as estações das quatro linhas permanecem abertas para embarque e desembarque, com trens circulando entre 0h e 4h40 e intervalos médios entre 20 e 30 minutos. Em alguns fins de semana, a Linha 15-Prata pode contar com apoio do sistema Paese, dependendo da disponibilidade operacional, devido a testes programados para novos trens que vão reforçar sua frota.

