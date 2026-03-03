O Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte teve seu layout externo definido pela TIC Trens, concessionária responsável pelo projeto. Com início de operação previsto para 2031, o serviço expresso entre São Paulo e Campinas marca uma nova etapa para a mobilidade sobre trilhos no país.

O layout do trem, que irá transportar passageiros da capital paulista ao interior em cerca de 64 minutos e com velocidade de até 140 km/h, adota um conceito centrado na estética tecnológica, alinhado à paleta de cores da marca da concessionária. Os elementos gráficos reforçam atributos como dinamismo e inovação.

