O Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte teve seu layout externo definido pela TIC Trens, concessionária responsável pelo projeto. Com início de operação previsto para 2031, o serviço expresso entre São Paulo e Campinas marca uma nova etapa para a mobilidade sobre trilhos no país.
O layout do trem, que irá transportar passageiros da capital paulista ao interior em cerca de 64 minutos e com velocidade de até 140 km/h, adota um conceito centrado na estética tecnológica, alinhado à paleta de cores da marca da concessionária. Os elementos gráficos reforçam atributos como dinamismo e inovação.
A proposta adota abordagem minimalista, com linhas retas e cortes precisos, reforçando a percepção de velocidade, fluidez e futurismo. O resultado é uma identidade visual contemporânea, que diferencia o Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte na paisagem ferroviária e dialoga com a proposta de modernização do transporte sobre trilhos em São Paulo.
As obras de implantação do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte estão previstas para o primeiro semestre deste ano. Além do serviço expresso, a TIC Trens é responsável pela implantação do Trem Intermetropolitano (TIM), entre Jundiaí e Campinas, com paradas em Valinhos, Vinhedo e Louveira, e pela modernização, operação e manutenção da Linha 7-Rubi de trens metropolitanos de São Paulo.