O Paulista entra em campo nesta quarta-feira (4), no Estádio Dr. Jayme Cintra, para enfrentar o Bandeirante de Birigui pela 11ª rodada da competição estadual. A partida é considerada decisiva para as pretensões do Galo na tabela, já que a equipe tenta se aproximar da zona de classificação à próxima fase.

Atualmente na nona colocação, com 12 pontos somados, o Paulista está fora do G8 e precisa da vitória para seguir na briga por uma vaga entre os oito melhores. O confronto em casa é visto como oportunidade estratégica para retomar o caminho das vitórias diante do torcedor.

A disputa nesta fase do campeonato tem sido equilibrada, com pequena diferença de pontos entre os times que ocupam a parte do meio da tabela. Por isso, um resultado positivo pode alterar de forma direta o cenário do clube na classificação geral.