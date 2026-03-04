04 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
SÉRIE A3

Paulista busca reação diante do Bandeirante

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
@jpesportes.fotos
Atualmente na nona colocação, com 12 pontos somados, o Paulista está fora do G8
Atualmente na nona colocação, com 12 pontos somados, o Paulista está fora do G8

O Paulista entra em campo nesta quarta-feira (4), no Estádio Dr. Jayme Cintra, para enfrentar o Bandeirante de Birigui pela 11ª rodada da competição estadual. A partida é considerada decisiva para as pretensões do Galo na tabela, já que a equipe tenta se aproximar da zona de classificação à próxima fase.

Atualmente na nona colocação, com 12 pontos somados, o Paulista está fora do G8 e precisa da vitória para seguir na briga por uma vaga entre os oito melhores. O confronto em casa é visto como oportunidade estratégica para retomar o caminho das vitórias diante do torcedor.

A disputa nesta fase do campeonato tem sido equilibrada, com pequena diferença de pontos entre os times que ocupam a parte do meio da tabela. Por isso, um resultado positivo pode alterar de forma direta o cenário do clube na classificação geral.

No Jayme Cintra, o Paulista aposta no fator casa para buscar os três pontos e manter viva a meta de avançar à próxima fase.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários