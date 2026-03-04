A rotina tumultuada da rodovia Anhanguera, na altura do município de Osasco, foi suspensa na tarde desta quarta-feira (4) para que um bicho-preguiça pudesse desfilar calmamente pelas redondezas do km 19, como se o movimento frenético dos carros fosse apenas pano de fundo para o passeio lento e curioso do simpático bichinho.

A equipe da Motiva Autoban foi acionada e chegou rápido ao local. Com a mesma dedicação que já demonstrou em outros resgates, cuidou para que o animal fosse retirado da pista em segurança.

