No fim da tarde desta terça-feira (3), uma cena improvável em meio ao intenso fluxo de veículos chamou atenção no km 21 da rodovia dos Bandeirantes, na altura do Jaraguá, na Capital: o motorista de uma van percebeu, na faixa da direita, um bicho-preguiça, que seguia seu próprio ritmo — sereno, alheio ao frenesi da rodovia.

O chamado chegou rápido à concessionária Motiva Autoban. Quem atendeu foi Jailson dos Santos Cavalcante, agente de monitoramento. Com calma e precisão, ele conduziu o animal ao acostamento e sinalizou a área, criando um espaço seguro em meio ao fluxo intenso. O animal era dócil e não tinha ferimentos.

A cena aconteceu na pista Norte, sentido Interior, próximo a uma área de reserva ambiental — onde a pressa da estrada e a delicadeza da natureza por vezes se encontram. Minutos depois, a caixa de resgate chegou e o animal foi conduzido com cuidado até a ONG Mata Ciliar, que fica em Jundiaí e é parceira da concessionária. Lá, recebeu alimento, atenção e observação. Saudável, o bicho-preguiça aguarda agora, o momento para voltar para casa. O animal será devolvido hoje (4) ao seu habitat.