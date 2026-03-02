O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com a distribuição de até 50 senhas por dia. Aos sábados, o atendimento ocorre das 8h às 12h, com até 25 senhas, exceto feriados. A entrega das senhas é feita por demanda espontânea e por ordem de chegada.

Campo Limpo Paulista recebe nesta terça-feira (3) a ‘Carreta de Mamografia’. A iniciativa é realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES). O atendimento da carreta é direcionado a mulher com idade superior a 35 anos, desde que não tenham realizado exame de mamografia nos últimos 12 meses.

Seguindo as novas normas de rastreamento, o programa ‘Mulheres de Peito’ passa a atender mulheres de 50 a 74 anos apenas com a apresentação do RG e do cartão SUS. Já as pacientes entre 35 e 49 anos e acima de 74 anos devem apresentar pedido médico. Antes da atualização, o atendimento sem solicitação médica era realizado até os 69 anos, enquanto mulheres a partir dos 70 anos precisavam de pedido médico. Em caso de alteração no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento.

De acordo com dados da SES, em 2025, foram realizados 60.831, frente a 34.605 em 2024. Os dados revelam ainda que em 2025 as ‘Carretas de Mamografia’ registraram um aumento de 76% nos exames de prevenção e diagnóstico do câncer de mama no estado de São Paulo. Os procedimentos são totalmente gratuitos, inclusive a realização dos exames e a entrega dos resultados.

Serviço

Carreta da Mamografia em Campo Limpo Paulista

Data: 3 a 14 de março

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Praça da Bíblia – Avenida Alfried Krupp, 165 - Centro – Campo Limpo Paulista / SP