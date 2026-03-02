O Dia Internacional da Mulher está chegando e o Ceaflor, mercado de flores da região de Holambra, projeta aumento de 6% na comercialização de flores, plantas e acessórios na semana que antecede a data. Atualmente, o 8 de março responde por cerca de 8% do faturamento anual do setor, ocupando a terceira posição no ranking, atrás apenas do Dia das Mães e do Natal/Reveillon.

Dentro do agronegócio brasileiro, a floricultura é o segmento que mais emprega mulheres. Nos sítios dos produtores que comercializam seus produtos no Ceaflor, 41% dos postos de trabalho são ocupados por mulheres, nas mais diversas funções.

“Mesmo caindo em um domingo este ano, estamos otimistas, porque a data mantém sua relevância ao longo dos anos. Claro que, quando ocorre em um dia útil, o movimento costuma ser ainda melhor, já que muitas empresas presenteiam colaboradoras e clientes com um botão de rosa, um vaso de flor ou uma suculenta. Queremos, também, parabenizar o público feminino que atua no segmento e faz essa roda girar”, afirma o presidente do Ceaflor, Antônio Carlos Rodrigues.