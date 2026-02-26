O Sesc Jundiaí está com uma programação extensa para o fim de semana, iniciando já nesta sexta-feira (27) com o espetáculo ‘A Visita’, um monólogo protagonizado pela atriz Carol Duarte. Com direção de Murillo Basso e dramaturgia de Aline Klein, a peça acompanha uma mulher confinada em um apartamento abandonado que, ao receber uma visita de trabalho, expõe um fluxo de pensamentos perturbador. A narrativa aborda criticamente o adoecimento do pensamento conservador e o reacionarismo no cenário político brasileiro recente, partindo de um discurso que oscila entre o carisma e o delírio de superioridade. A apresentação acontece no Teatro, às 20h.

Também na sexta-feira, às 19h, a Área de Convivência recebe a ação performática ‘Chá Preto’, do Núcleo Ajeum. O trabalho de dança investiga os gestos e as memórias de homens negros, ocupando a arquitetura do espaço para celebrar a existência como forma de resistência. A performance é conduzida por música ao vivo e faz parte do projeto Efemeridades, que propõe deslocamentos sensíveis sobre a sobrevivência e a reinvenção de identidades. A atividade é gratuita.

