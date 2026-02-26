O Sesc Jundiaí está com uma programação extensa para o fim de semana, iniciando já nesta sexta-feira (27) com o espetáculo ‘A Visita’, um monólogo protagonizado pela atriz Carol Duarte. Com direção de Murillo Basso e dramaturgia de Aline Klein, a peça acompanha uma mulher confinada em um apartamento abandonado que, ao receber uma visita de trabalho, expõe um fluxo de pensamentos perturbador. A narrativa aborda criticamente o adoecimento do pensamento conservador e o reacionarismo no cenário político brasileiro recente, partindo de um discurso que oscila entre o carisma e o delírio de superioridade. A apresentação acontece no Teatro, às 20h.
Também na sexta-feira, às 19h, a Área de Convivência recebe a ação performática ‘Chá Preto’, do Núcleo Ajeum. O trabalho de dança investiga os gestos e as memórias de homens negros, ocupando a arquitetura do espaço para celebrar a existência como forma de resistência. A performance é conduzida por música ao vivo e faz parte do projeto Efemeridades, que propõe deslocamentos sensíveis sobre a sobrevivência e a reinvenção de identidades. A atividade é gratuita.
No sábado (28), a programação inclui a oficina Tim-tim com isotônicos naturais, ministrada por Marília Pires. A partir das 15h, os participantes aprendem a preparar bebidas para o verão utilizando frutas da estação e combinações que auxiliam na hidratação diária e na prática de atividades físicas. A proposta busca incentivar escolhas alimentares mais saudáveis de forma prática. As inscrições devem ser feitas no local, na Sala Múltiplo Uso 1, com 30 minutos de antecedência.
Para encerrar o fim de semana, no domingo (1/3), o projeto ‘Todo Domingo um Som’ recebe o grupo Samba Só, às 17h30. Liderado pelo saxofonista e cantor André Calixto, o conjunto revive o repertório criado pelos pais do músico na década de 1970. O show apresenta sambas que marcaram a Música Popular Brasileira, unindo o samba de raiz a influências urbanas em uma apresentação gratuita na Área de Convivência.
O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
Serviço
Espetáculo
A Visita, com Carol Duarte
Sexta: 27/2
Horário: 20h / Teatro
R$ 15 (credencial plena), R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira)
À venda pelo site e nas bilheterias do Sesc
Dança
Chá Preto, com Núcleo Ajeum
Sexta-feira: 27/2
Horário: 19h / Área de Convivência
Grátis
Alimentação
Tim-tim com isotônicos naturais, com Marília Pires
Sábado: 28/2
Horário: 15h | Sala Múltiplo Uso 1
Grátis, com inscrições no local, 30 minutos antes
Show
Samba Só
Domingo: 1°/3
Horário: 17h30 | Área de Convivência
Grátis