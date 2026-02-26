Após seis meses de buscas, foi preso um homem condenado pela Justiça de Jundiaí por estupro de vulnerável contra a própria prima, que tinha 4 anos na época do crime. A captura ocorreu nesta quarta-feira (25), em Itapevi, após trabalho conjunto de inteligência envolvendo policiais militares de Jundiaí, Campinas e equipes locais.

Segundo a Polícia Militar, desde a condenação, expedida há cerca de seis meses, equipes do 11º BPM/I e do 20º BPM/M vinham realizando diligências nas cidades de Jundiaí e Itapevi para localizar o foragido. A prisão foi possível após uma denúncia anônima feita por meio do Disque Denúncia, que indicou o endereço onde ele estaria escondido.

De acordo com a corporação, o homem levava uma vida aparentemente normal e participava de um grupo de teatro ligado a uma produtora na região do ABC Paulista, mantendo contato com diversas pessoas. Ainda conforme a PM, a denúncia apontou que o pai do condenado, pastor de uma igreja em Jundiaí, teria auxiliado o filho financeiramente durante o período em que esteve foragido. Essa informação deverá ser apurada pelas autoridades competentes.