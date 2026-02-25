Um dos suspeitos de participação no latrocínio que vitimou um motorista de aplicativo, no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí, nesta semana, foi preso nesta quarta-feira, por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão.
O segundo envolvido no crime ainda não foi identificado e segue sendo procurado pelas autoridades.
O CRIME
O crime ocorreu na avenida das Palmeiras, no bairro Ivoturucaia. Segundo informações registradas na delegacia, equipes da Polícia Militar foram acionadas após denúncia de roubo de veículo e de um homem caído na via com intenso sangramento.
De acordo com as apurações, a vítima trabalhava como motorista de aplicativo e havia embarcado dois passageiros no Terminal Colônia, com destino ao bairro Ivoturucaia. Ao chegarem ao local indicado, os suspeitos anunciaram o roubo. Durante a ação, o motorista foi atacado com golpes de faca.
Ele foi socorrido em estado grave ao hospital de Campo Limpo Paulista, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso foi registrado como latrocínio — roubo seguido de morte — e passou a ser investigado pela Delegacia de Investigações Gerais de Jundiaí. Após troca de informações entre equipes da DIG e policiais do 49º BPM/I, um dos suspeitos foi localizado e preso.
As investigações continuam para identificar e capturar o segundo envolvido.