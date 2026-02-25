Um dos suspeitos de participação no latrocínio que vitimou um motorista de aplicativo, no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí, nesta semana, foi preso nesta quarta-feira, por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão.

O segundo envolvido no crime ainda não foi identificado e segue sendo procurado pelas autoridades.

O CRIME

O crime ocorreu na avenida das Palmeiras, no bairro Ivoturucaia. Segundo informações registradas na delegacia, equipes da Polícia Militar foram acionadas após denúncia de roubo de veículo e de um homem caído na via com intenso sangramento.