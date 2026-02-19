O Sesc Jundiaí abre, a partir de 3 de março, inscrições para diversos cursos do programa Centro de Música. O atendimento inicial é destinado a quem possui Credencial Plena, enquanto o público em geral poderá se inscrever para as vagas remanescentes a partir de 5 de março. As atividades promovem o aprendizado de instrumentos e técnica vocal em espaços que favorecem a convivência.

Iniciação infantil e Ritmos brasileiros

A grade contempla desde a introdução ao universo sonoro até o estudo de matrizes percussivas nacionais. A Iniciação Musical para crianças de 6 a 9 anos utiliza jogos e cantigas para estimular a percepção e a coordenação de forma lúdica. Para o público jovem e adulto, o curso Batutambor explora ritmos como o jongo e o ijexá, enquanto o Maracatu de Baque Virado foca no toque das alfaias e gonguês. Há ainda o curso Cavaco Dissidente, voltado para mulheres e corpos dissidentes, e o Brasil Pandeiro, com foco em samba, baião e frevo.

Prática de banda e Canto coral