O Sesc Jundiaí abre, a partir de 3 de março, inscrições para diversos cursos do programa Centro de Música. O atendimento inicial é destinado a quem possui Credencial Plena, enquanto o público em geral poderá se inscrever para as vagas remanescentes a partir de 5 de março. As atividades promovem o aprendizado de instrumentos e técnica vocal em espaços que favorecem a convivência.
Iniciação infantil e Ritmos brasileiros
A grade contempla desde a introdução ao universo sonoro até o estudo de matrizes percussivas nacionais. A Iniciação Musical para crianças de 6 a 9 anos utiliza jogos e cantigas para estimular a percepção e a coordenação de forma lúdica. Para o público jovem e adulto, o curso Batutambor explora ritmos como o jongo e o ijexá, enquanto o Maracatu de Baque Virado foca no toque das alfaias e gonguês. Há ainda o curso Cavaco Dissidente, voltado para mulheres e corpos dissidentes, e o Brasil Pandeiro, com foco em samba, baião e frevo.
Prática de banda e Canto coral
A convivência e a troca de experiências fundamentam as aulas de Prática de Banda e Canto Coral. Na Prática de Banda, os participantes utilizam teclado, guitarra, baixo e bateria para a criação de um repertório coletivo. Já o Canto Coral oferece turmas juvenil e adulto, com aulas de técnica vocal e percepção que resultam em mostras abertas ao público ao final das atividades.
As inscrições devem ser feitas de forma on-line, pelo aplicativo Credencial Sesc SP ou pelo site oficial, seguindo o cronograma de prioridade da instituição.
Serviço
Programa Centro de Música | inscrições
A partir de 3/3, terça, 17h: Credencial Plena
A partir de 5/3, quinta, 17h: vagas remanescentes para o público em geral
Inscrições pelo aplicativo Credencial Sesc SP ou pelo site www.sescsp.org.br/jundiai
Curso
Iniciação Musical (6 a 9 anos), com Felipe Okaeda
13/3 a 26/6, sextas, 18h30 às 19h30
Sala Múltiplo Uso 2
Grátis
Curso
Canto Coral Juvenil (9 a 18 anos), com Felipe Okaeda
11/3 a 17/6, quartas, 16h às 18h
Sala Múltiplo Uso 2
Grátis
Curso
Canto Coral Adulto, com Felipe Okaeda
11/3 a 17/6, quartas, 18h30 às 20h30
Sala Múltiplo Uso 2
Grátis
Curso
Prática de Banda (Turmas 1 e 2), com Felipe Okaeda
12/3 a 25/6, quintas, 18h30 (9 a 11 anos) e 19h30 (a partir de 12 anos)
Sala Múltiplo Uso 2 e ETA
Grátis
Curso
Brinquedos e Brincadeiras da Cultura Popular - Maracatu, com Caroline
Cristina 11/3 a 17/6, quartas, 19h às 21h
Terraço
Grátis
Curso
Batutambor, com Caroline Cristina
12/3 a 25/6, quintas, 19h30 às 21h
Terraço
Grátis
Curso
Brasil Pandeiro, com Caroline Cristina
13/3 a 26/6, sextas, 17h às 18h30
Espaço de Tecnologias e Artes
Grátis
Curso
Cavaco Dissidente, com Caroline Cristina
13/3 a 26/6, sextas, 19h30 às 21h
Espaço de Tecnologias e Artes
Grátis