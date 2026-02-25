Uma briga generalizada envolvendo dezenas de pessoas, entre alunos e responsáveis, mobilizou a Polícia Militar na noite desta terça-feira (24), em frente a uma escola estadual no Distrito do Botujuru, em Campo Limpo Paulista. Ninguém foi preso.

De acordo com informações da PM, a direção da unidade acionou a Corporação após receber relatos de que poderia haver confusão na saída dos estudantes. Uma equipe foi enviada ao local, mas, mesmo com a presença policial, ao término das aulas teve início uma pancadaria envolvendo um grande grupo de pessoas, em meio a cerca de 300 alunos.

Segundo o 49º Batalhão, houve necessidade de intervenção para conter a desordem, já que a confusão se espalhou pelo entorno da escola e avançou para a via pública.