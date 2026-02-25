25 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
PAIS E ALUNOS

Saída de escola tem pancadaria generalizada em meio a 300 alunos

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Os PMs foram chamados pela direção da escola
Os PMs foram chamados pela direção da escola

Uma briga generalizada envolvendo dezenas de pessoas, entre alunos e responsáveis, mobilizou a Polícia Militar na noite desta terça-feira (24), em frente a uma escola estadual no Distrito do Botujuru, em Campo Limpo Paulista. Ninguém foi preso.

De acordo com informações da PM, a direção da unidade acionou a Corporação após receber relatos de que poderia haver confusão na saída dos estudantes. Uma equipe foi enviada ao local, mas, mesmo com a presença policial, ao término das aulas teve início uma pancadaria envolvendo um grande grupo de pessoas, em meio a cerca de 300 alunos.

Segundo o 49º Batalhão, houve necessidade de intervenção para conter a desordem, já que a confusão se espalhou pelo entorno da escola e avançou para a via pública.

Ainda conforme a corporação, apesar das diligências realizadas, não foi possível identificar ou deter os envolvidos. "A ocorrência foi acompanhada até que a situação fosse controlada, com a adoção das medidas necessárias para preservação da ordem pública".

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários