A chuva intensa que atingiu Jundiaí na tarde desta terça-feira (24) provocou transtornos em diversas regiões do município. De acordo com a Defesa Civil Municipal foram registrados 67 milímetros de chuva nas últimas horas., sendo o segundo maior volume acumulado no Estado de São Paulo.

Na avenida Antônio Frederico Ozanan houve transbordamento do Rio Jundiaí no sentido Várzea Paulista. Na marginal do Rio Jundiaí e em ruas próximas motoristas também registraram pontos de alagamento. Na avenida Nove de Julho vários pontos se tornaram um verdadeiro rio de lama.

O trânsito na Ponte São João e na Vila Rio Branco também ficou complicado e foram registradas quedas de árvores na cidade. Mas nem todo o município registrou chuva nesta tarde. A região Oeste, que abrange bairros como Eloy Chaves, Medeiros e Almerinda Chaves, não foi afetada por chuvas.