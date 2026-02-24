24 de fevereiro de 2026
TEMPESTADE

Chuva intensa causa transbordamento do Rio Jundiaí e alagamentos

Por Cristiana Mensalas |
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivos de leitores
Avenidas como a Nove de Julho e Antônio Frederico Ozanan ficaram intransitáveis em alguns pontos
Avenidas como a Nove de Julho e Antônio Frederico Ozanan ficaram intransitáveis em alguns pontos

A chuva intensa que atingiu Jundiaí na tarde desta terça-feira (24) provocou transtornos em diversas regiões do município. De acordo com a Defesa Civil Municipal foram registrados 67 milímetros de chuva nas últimas horas., sendo o segundo maior volume acumulado no Estado de São Paulo.

Na avenida Antônio Frederico Ozanan houve transbordamento do Rio Jundiaí no sentido Várzea Paulista. Na marginal do Rio Jundiaí e em ruas próximas motoristas também registraram pontos de alagamento. Na avenida Nove de Julho vários pontos se tornaram um verdadeiro rio de lama.

O trânsito na Ponte São João e na Vila Rio Branco também ficou complicado e foram registradas quedas de árvores na cidade. Mas nem todo o município registrou chuva nesta tarde. A região Oeste, que abrange bairros como Eloy Chaves, Medeiros e Almerinda Chaves, não foi afetada por chuvas.

O leitor @felipefoganholifotografia registrou o momento em que a tempestade se formava.

Previsão para esta quarta-feira

O alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo é para chuvas intensas em toda a região de Campinas até a próxima sexta-feira (27).

Segundo o Climatempo, a previsão para esta semana é de tempo instável, com possibilidade de chuva a qualquer momento e temperaturas amenas, variando entre 18° nas primeiras horas das manhãs e máximas de 26°.

