TRANSPORTE PÚBLICO

Viação Jundiaiense é a 1ª colocada em processo de nova concessão

Por Felipe Torezim |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A reportagem do JJ apurou, também, que a empresa venceu a concorrência contra Rápido Sumaré e a Santa Cecília Turismo

Na manhã desta quarta-feira (25), a Prefeitura de Jundiaí abriu os envelopes com parte da documentação e a proposta comercial das empresas participantes do novo processo de concessão do transporte público. O Jornal de Jundiaí apurou que a empresa Viação Jundiaiense foi a primeira colocada e deverá ser a empresa responsável pela operação do transporte público municipal pelos próximos 15 anos.

A reportagem apurou, também, que a empresa venceu a concorrência contra Rápido Sumaré e a Santa Cecília Turismo.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), abriu, no final de dezembro do ano passado, a licitação para a concessão do transporte público. O resultado oficial será divulgado na Imprensa Oficial nos próximos dias.

Mais informações em breve no Jornal de Jundiaí.

