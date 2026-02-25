Atualmente, a região está em área de perigo em relação a chuvas intensas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o Climatempo, está quarta (25) deve ter chuva principalmente no fim da tarde. Para a quinta (26), há previsão de chuva à tarde. Na sexta (27), o dia ainda pode ter chuva, mas o tempo começa a ficar estável.

A Defesa Civil de Jundiaí alerta para a possibilidade de chuvas persistentes entre esta quarta-feira (25) e sexta-feira (27). Segundo o órgão, as condições meteorológicas exigem atenção, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos e movimentação de solo.

Nesta quarta-feira e quinta-feira, a atuação de uma frente fria combinada com um sistema meteorológico na costa paulista deve provocar pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento em quase todo o Estado. Para a cidade de Jundiaí, há possibilidade de períodos de chuva contínua. Como o solo já se encontra encharcado, aumenta o risco de alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos.

Na sexta-feira, a umidade vinda do oceano ainda mantém a ocorrência de chuva, de fraca a moderada intensidade. Mesmo assim, o solo saturado pode provocar transtornos, especialmente próximos a encostas, margens de rios e pontos de acúmulo de água.

No final de semana, nos dias (28) e (1º), o sol predomina a maior parte do tempo e as pancadas de chuva deverão ocorrer de forma isolada.