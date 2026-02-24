Mesmo com a crescente nos casos de mpox em todo o território nacional, principalmente no Estado de São Paulo, a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde de Jundiaí, por meio da Vigilância Epidemiológica (VE), informou que até o momento não há casos confirmados da doença no município. A pasta mantém a vigilância ativa e segue os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde para monitoramento do cenário epidemiológico.

Segundo o Ministério da Saúde, a mpox é uma doença viral zoonótica causada pelo mpox vírus (MPXV), do gênero Orthopoxvirus. Sua principal forma de transmissão ocorre por contato direto pessoa a pessoa, incluindo contato com erupções e lesões na pele, fluidos corporais, ulcerações na boca e secreções respiratórias próximas e prolongadas. O vírus também pode ser transmitido pelo contato com materiais contaminados ou animais silvestres, como roedores infectados.

No Brasil, 62 pessoas já foram diagnosticadas em 2026, segundo dados do Ministério da Saúde e autoridades estaduais, com quadros predominantemente leves ou moderados e nenhum óbito registrado. O estado de São Paulo concentra a maioria dos casos, com 44 confirmações e 71 suspeitas até fevereiro, seguido pelo Rio de Janeiro (9), Rondônia (4), Bahia (2), Rio Grande do Sul (1), além de 1 caso no Distrito Federal e 1 em Santa Catarina.