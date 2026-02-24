Jundiaí é o segundo município do Estado de São Paulo em que mais choveu nas últimas horas da tarde desta terça-feira (24). Os dados são da Defesa Civil Municipal que registrou o acumulado de 67 milímetros de chuva em um curto espaço de tempo, sendo o suficiente para provocar transtornos em diversas regiões da cidade.

Diante da intensidade da precipitação, a Prefeitura mobilizou uma força-tarefa para atendimento das ocorrências. “O volume de chuva foi muito intenso em um curto espaço de tempo, mas nossas equipes agiram com rapidez e de forma integrada, garantindo o atendimento imediato das ocorrências e a segurança da população”, destaca o prefeito Gustavo Martinelli.

Foram registrados pontos de alagamento em diversas vias e ocorrências de queda de árvores. Um dos casos foi o rompimento de uma caixa de água pluvial nas proximidades do Jundiaí Shopping, que provocou o deslocamento de terra para a pista. As equipes atuam no local para limpeza, retirada do material e liberação da via.