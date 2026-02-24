Jundiaí é o segundo município do Estado de São Paulo em que mais choveu nas últimas horas da tarde desta terça-feira (24). Os dados são da Defesa Civil Municipal que registrou o acumulado de 67 milímetros de chuva em um curto espaço de tempo, sendo o suficiente para provocar transtornos em diversas regiões da cidade.
Diante da intensidade da precipitação, a Prefeitura mobilizou uma força-tarefa para atendimento das ocorrências. “O volume de chuva foi muito intenso em um curto espaço de tempo, mas nossas equipes agiram com rapidez e de forma integrada, garantindo o atendimento imediato das ocorrências e a segurança da população”, destaca o prefeito Gustavo Martinelli.
Foram registrados pontos de alagamento em diversas vias e ocorrências de queda de árvores. Um dos casos foi o rompimento de uma caixa de água pluvial nas proximidades do Jundiaí Shopping, que provocou o deslocamento de terra para a pista. As equipes atuam no local para limpeza, retirada do material e liberação da via.
Também houve registro de duas quedas de árvores, uma delas sobre um veículo e outra na saída da Roseira. Em ambas as situações, as equipes realizaram o corte e a retirada, sem registro de vítimas. Apesar do alto volume de chuva, não houve ocorrências relacionadas à rede elétrica até o momento.
Equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) e da Mobilidade e Transporte (SMMT) atuam de forma integrada no atendimento às demandas. A Assistência Social também acompanha as situações que necessitam de apoio às famílias.
A Prefeitura reforça que, por meio da SMISP, realiza diariamente ações preventivas de combate a enchentes, como desassoreamento de córregos, hidrojateamento, limpeza de bocas de lobo e manutenção do sistema de drenagem, com o objetivo de minimizar os impactos causados por chuvas intensas.