O Governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (23) a transferência de um terreno no bairro Jaguaré, zona oeste da capital, para o Instituto Butantan. A iniciativa faz parte da celebração aos 125 anos do Instituto. O espaço sediará o novo polo de inovação e desenvolvimento de imunobiológicos da instituição.

Durante o evento de comemoração, o governador Tarcísio de Freitas anunciou também R$ 1,38 bilhão em investimentos em novas fábricas para produção de vacinas e imunobiológicos. “Com a expansão do Butantan, queremos manter, em alto nível, as parcerias com grandes universidades do mundo, entre elas a Universidade de São Paulo (USP), com outras grandes instituições e com grandes indústrias, que fazem deste Instituto um dos principais centros de biotecnologia do mundo. Nós temos um corpo de colaboradores extremamente qualificado, que resolveu se dedicar à ciência e à saúde pública. O Butantan foi, é, e sempre será o grande parceiro do Sistema Único de Saúde (SUS)”, afirmou o governador.

LEIA MAIS: