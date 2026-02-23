O Governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (23) a transferência de um terreno no bairro Jaguaré, zona oeste da capital, para o Instituto Butantan. A iniciativa faz parte da celebração aos 125 anos do Instituto. O espaço sediará o novo polo de inovação e desenvolvimento de imunobiológicos da instituição.
Durante o evento de comemoração, o governador Tarcísio de Freitas anunciou também R$ 1,38 bilhão em investimentos em novas fábricas para produção de vacinas e imunobiológicos. “Com a expansão do Butantan, queremos manter, em alto nível, as parcerias com grandes universidades do mundo, entre elas a Universidade de São Paulo (USP), com outras grandes instituições e com grandes indústrias, que fazem deste Instituto um dos principais centros de biotecnologia do mundo. Nós temos um corpo de colaboradores extremamente qualificado, que resolveu se dedicar à ciência e à saúde pública. O Butantan foi, é, e sempre será o grande parceiro do Sistema Único de Saúde (SUS)”, afirmou o governador.
O terreno destinado ao Butantan tem 46 mil metros quadrados e está estrategicamente localizado entre o Instituto e a USP. Os projetos para construção do novo polo de inovação já estão em fase de desenvolvimento. “Nessa área, vamos produzir nosso parque fabril para levarmos São Paulo onde queremos: um expoente máximo da ciência, da biotecnologia, do desenvolvimento e da inovação em Saúde no nosso país”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva.
“É uma grande notícia para o Instituto Butantan, que mostra o compromisso do governo de São Paulo com a ciência e com o desenvolvimento de imunobiológicos que ajudarão toda a população brasileira por meio do SUS”, afirmou o diretor do Instituto Butantan, Esper Kallás.
No evento, também foi anunciado que o Instituto antecipará a entrega de mais 1,3 milhão de doses da vacina contra a dengue ainda para o primeiro semestre. Com isso, serão 2,6 milhões de doses da Butantan-DV, produzidas no parque fabril do próprio Instituto, entregues para o Ministério da Saúde para serem oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).