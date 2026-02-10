A aplicação da vacina nesta fase contempla médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, dentistas, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos e também trabalhadores administrativos, como recepcionistas, seguranças, equipes de limpeza e auxiliares.

Profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde em Jundiaí já estão sendo vacinados contra a dengue com a nova vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan. A Secretaria de Promoção da Saúde do município iniciou a imunização nesta terça-feira (10) após receber as doses da Secretaria de Estado de Saúde na última sexta-feira (6).

Diversos profissionais da Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM) foram à UBS Vila Rio Branco para se vacinar. Roseli Aparecida Silva, agente de combate a endemias, foi uma delas. “Essa vacina é um privilégio para o nosso país, e ela será uma grande aliada para que tenhamos bons resultados na saúde pública”, disse.

Gabriela Souza, também é agente de endemias e lembra dos cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti. “Este é um primeiro passo importante para diminuir a transmissão da dengue, o que não substitui os cuidados contra os criadouros nas casas”, acrescenta.

Carolina de Azevedo, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, ressalta a importância desta primeira etapa da vacinação com a Butantan-DV, que está sendo ofertada para este primeiro público-alvo em todas as UBSs e Clínicas da Família do município. “Esses trabalhadores estão na linha de frente do cuidado e do acolhimento da população, então protegê-los é também proteger toda a rede de saúde e a população como um todo”.