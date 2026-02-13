A Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí tem avançado na captação de recursos e no fortalecimento dos investimentos na rede municipal, garantindo mais estrutura, ampliação de serviços e melhorias no atendimento à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Desde janeiro de 2025, a pasta adotou uma estratégia de gestão responsável e reorganização administrativa, com revisão de contratos e processos internos. Essas medidas permitiram liberar recursos dentro do próprio orçamento da Saúde, que agora podem ser direcionados para novas ações e prioridades da rede, sem prejuízo aos serviços existentes.

