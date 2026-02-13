A Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí tem avançado na captação de recursos e no fortalecimento dos investimentos na rede municipal, garantindo mais estrutura, ampliação de serviços e melhorias no atendimento à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Desde janeiro de 2025, a pasta adotou uma estratégia de gestão responsável e reorganização administrativa, com revisão de contratos e processos internos. Essas medidas permitiram liberar recursos dentro do próprio orçamento da Saúde, que agora podem ser direcionados para novas ações e prioridades da rede, sem prejuízo aos serviços existentes.
Paralelamente, a secretaria intensificou a captação de recursos externos, garantindo investimentos expressivos para o município. Entre eles, estão R$ 5.530.742 do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a construção de duas Unidades Básicas de Saúde Porte III (UBS Maringá e UBS Rio Acima), além de R$ 5.979.944 em emendas federais e R$ 2.580.000 em emendas estaduais, que reforçam de forma significativa a estrutura da saúde municipal.
Para a secretária de Promoção da Saúde, Márcia Facci, os resultados refletem uma gestão comprometida com planejamento e eficiência. “Nosso trabalho é organizar, captar recursos e garantir que cada valor disponível seja aplicado de forma estratégica. Isso nos permite ampliar ações, fortalecer a Atenção Primária e qualificar cada vez mais o atendimento oferecido à população”, destacou.