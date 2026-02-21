Pra muita gente o carnaval acabou, mas para outras tantas pessoas o gostinho de quero mais fala mais alto. Pensando nisso, a Liga das Escolas de Samba de Jundiaí (Lijunes) promove neste sábado (21) e domingo (22) dois blocos na Cidade Administrativa, em frente ao terminal Hortolândia, com entrada grátis.
Hoje (21) a alegria e o colorido das fantasias volta a figurar na Cidade Administrativa com o bloco Samba do Povo, a partir das 15h.
No domingo (22) a irreverência do bloco Ressaca Lijunes é quem irá desfilar pela Cidade Administrativa, também a partir das 15h.
Folia sem fim
E quem já está se sentindo órfão de carnaval em 2026, calma que a notícia é pra lá de boa. A Lijunes organiza para março outros dois eventos de folia fora de época.
O primeiro deles é o esperado Desfile das Escolas de Samba que será realizado Cidade Administrativa no sábado (7), a partir das 18h. Samba no pé, alegria, confete e serpentina são garantidos durante todo o evento. Só não vale se fantasiar de tristeza!
E no domingo (8) o bloco Baobá promete encerrar a temporada de carnaval em Jundiaí, a partir das 21h, também na Cidade Administrativa. Os dois eventos também contam em entrada gratuita.