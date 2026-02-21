Pra muita gente o carnaval acabou, mas para outras tantas pessoas o gostinho de quero mais fala mais alto. Pensando nisso, a Liga das Escolas de Samba de Jundiaí (Lijunes) promove neste sábado (21) e domingo (22) dois blocos na Cidade Administrativa, em frente ao terminal Hortolândia, com entrada grátis.

Hoje (21) a alegria e o colorido das fantasias volta a figurar na Cidade Administrativa com o bloco Samba do Povo, a partir das 15h.

No domingo (22) a irreverência do bloco Ressaca Lijunes é quem irá desfilar pela Cidade Administrativa, também a partir das 15h.

Folia sem fim